УКР
Новини Атака безпілотників
Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили

Ввечері 17 вересня росіяни запустили по Україні ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • БпЛА в напрямку на/повз: н.п.Диканька (Полтавщина), н.п.Лебедин (Сумщина), н.п.Ніжин (Чернігівщина), н.п. Петропавлівка (Дніпропетровщина).

безпілотник (4893) Повітряні сили (3021) Шахед (1516) війна в Україні (6198)
