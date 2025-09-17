1 136 0
Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили
Ввечері 17 вересня росіяни запустили по Україні ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- БпЛА в напрямку на/повз: н.п.Диканька (Полтавщина), н.п.Лебедин (Сумщина), н.п.Ніжин (Чернігівщина), н.п. Петропавлівка (Дніпропетровщина).
