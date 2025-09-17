ENG
Russians attack Ukraine with "Shaheds" – Air Force

On the evening of September 17, Russian forces launched strike drones against Ukraine.

This was reported by the Air Force, Censor.NET notes.

Movement of strike drones

  • UAVs were spotted heading toward/passing by: Dykanka settlement (Poltava region), Lebedyn settlement (Sumy region), Nizhyn settlement (Chernihiv region), and Petropavlivka settlement (Dnipropetrovsk region).

Watch more: Six "Shahed-136" kamikaze drones and four "Gerbera" UAVs destroyed: Mi-8 helicopter crew destroys enemy drones. VIDEO

