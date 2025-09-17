1 297 0
Russians attack Ukraine with "Shaheds" – Air Force
On the evening of September 17, Russian forces launched strike drones against Ukraine.
This was reported by the Air Force, Censor.NET notes.
Movement of strike drones
- UAVs were spotted heading toward/passing by: Dykanka settlement (Poltava region), Lebedyn settlement (Sumy region), Nizhyn settlement (Chernihiv region), and Petropavlivka settlement (Dnipropetrovsk region).
