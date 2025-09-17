1 278 0
Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы
Вечером 17 сентября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- БпЛА в направлении на/мимо: н.п. Диканька (Полтавщина), н.п.Лебедин (Сумщина), н.п.Нежин (Черниговщина), н.п. Петропавловка (Днепропетровщина).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль