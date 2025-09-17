РУС
Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 17 сентября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • БпЛА в направлении на/мимо: н.п. Диканька (Полтавщина), н.п.Лебедин (Сумщина), н.п.Нежин (Черниговщина), н.п. Петропавловка (Днепропетровщина).

Читайте: РФ выпустила "Искандер-М", С-300 и 172 БпЛА: ПВО обезвредила 136 вражеских целей. ИНФОГРАФИКА

беспилотник (4267) Воздушные силы (2678) Шахед (1510) война в Украине (6152)
