"Ресторан "Чорноморка" - податкові ухилянти. Виправляйтесь до 1 жовтня", - "слуга народу" Гетманцев

гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про свій візит до ресторану "Чорноморка" і заявив про виявлені податкові порушення.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Прекрасний ресторан. Смажена барабулька - бомба. Юшка - супер. Обслуговування, а ми "непроста" компанія - 5 балів з 5", - зазначив Гетманцев. Однак парламентар розкритикував заклад за "повний набір "джентельмена"-податкового ухилянта" - використання p2p-розрахунків, подрібнення та видача фіктивних чеків.

"Пропоную не йти шляхом Gaga, а виправитись самостійно. Просто почати працювати в білу самостійно. Переконаний, у вас вийде! А якщо ні, повернемося до цього питання з 1 жовтня", - написав він.

Гетманцев Данило (956) Слуга народу (2856)
Топ коментарі
+15
А пан Гетманцев всі податки сплатив, щоб купувати нерухомість у Франції?
Чи то мама з пенсії купила на пару з секретаркою?
18.09.2025 11:50 Відповісти
+14
що не занесли зеленій кодлі??
18.09.2025 11:44 Відповісти
+13
Сказав би чесно - намагались пожерти на халяву, але їх змусили платити. То вони захотіли розбити чек на декілька, а потім за це ж ще й звинувачують ресторан
18.09.2025 11:47 Відповісти
що не занесли зеленій кодлі??
18.09.2025 11:44 Відповісти
А це він ці податкові порушення побачив вперше? Завітавши до непідконтрольного ресторану?

Та в кожному ресторані таке! Мав би давно це побачити, бо ж обідає і вечеряє він вдома менше, ніж по ресторанам...
18.09.2025 11:46 Відповісти
Хана Чорноморці
18.09.2025 11:47 Відповісти
Сказав би чесно - намагались пожерти на халяву, але їх змусили платити. То вони захотіли розбити чек на декілька, а потім за це ж ще й звинувачують ресторан
18.09.2025 11:47 Відповісти
Там мабуть все було ще цікавіше, їм повинні були принести не рахунок, а десерт - зелену "котлету" з портретами мертвих американських президентів, Гранта та Франкліна
18.09.2025 11:58 Відповісти
Згадалося як до війни одна інспекторша в центрі зайнятості відкритим текстом сказала - не можете знайти офіційну роботу, погоджуйтеся на неофіційну. Так що коли їм треба, то Батьківщина і податкові ухилянти, а як не треба - то держава й викручуйся сам.
18.09.2025 11:48 Відповісти
А пан Гетманцев всі податки сплатив, щоб купувати нерухомість у Франції?
Чи то мама з пенсії купила на пару з секретаркою?
18.09.2025 11:50 Відповісти
Про що новина? Про тяжке життя чиновників з вищого ешелону влади?
І котлета їм не тої форми, і чек не подобається.
Не нажерлися ще?
18.09.2025 11:52 Відповісти
Обслуговування, а ми "непроста" компанія - 5 балів з 5". Вы трускавецкое шапито !!!

18.09.2025 12:00 Відповісти
Якого хера по ресторанах шарився? Війна, прцювати день і ніч потрібно, Гетьманцев.
18.09.2025 12:06 Відповісти
Якщо я не помиляюся, "Чорноморка" - зареєстрований бренд, куди входить, зокрема, й однойменний телеканал (має недобру славу серед журналістів саме через грошові питання), що належить одному з відомих нардепів - кримчан.
18.09.2025 12:07 Відповісти
Ні, ресторан одній пані належить, це різні контори. Канал, якщо що, називається ТРК "ЧорноморСЬКА"...
18.09.2025 12:32 Відповісти
Простіше кажучи-кришу пропонує
18.09.2025 12:16 Відповісти
Можливо, в ресторані недостатньо шанобливо віднеслися до такого видатного патріота-державника, як пан гетьманцев, або, боронь Боже, взагалі не впізнали і не тільки забули докласти котлету на розвиток державотворчих процесів зеленими дегенератами, а натомість посміли принести чек на оплату???!!!
18.09.2025 12:20 Відповісти
Все ухилянты кругом. Ухилянт на ухилянте и ухилянтом погоняет
18.09.2025 12:22 Відповісти
А до ігорного бізнесу у цього правдоруба претензій нема? Там мабуть порядок, бо йому мама розповідає про діла у лотереях. Так ресторани хоч людям роботу дають, а ігорники просто вивертають кармани українців, та банкротять цілі сім'ї.
18.09.2025 12:24 Відповісти
Чорноморка, ви не могли цю падлу отруїти?
18.09.2025 12:26 Відповісти
Комусь сподобався ресторан. В поганому сенсі сподобався. От стане власником геть-ман-цев - і все буде добре.
18.09.2025 12:27 Відповісти
Данілка, давай до 1 жовтня пояснення декларації своєї мамки - де вона скільки наколядувала !?
18.09.2025 12:31 Відповісти
Гетманцев не бачив, як йому і однопартійцям роздавали преміальні від Бєні, коли того ще не відтянули від корита!?
П.С.
Одні в окопах сухпай гризуть, а це падло по ресторанам шляється і ще комусь погрожує!
Їдь на фронт - буде тобі там і барабулька і юшка з носу !
18.09.2025 12:39 Відповісти
Кришує ігорний бізнес, тому і може собі дозволити по ресторанах вештатись! 🤬
18.09.2025 12:45 Відповісти
Гетьманева ще не посадили? Погано працюють менти!
18.09.2025 12:47 Відповісти
Щас "Чорноморка" їх профінансує і Данілка із зеленого перетвориться на блєдного виду...
18.09.2025 12:51 Відповісти
Є дуже простий аналіз справедливо чи ні...Якщо гівнюк хвалить якусь організацію то ця організація однозначно гавниста.І навпаки...
18.09.2025 12:58 Відповісти
Скоро у всіх ресторанах України - зелених не обслуговуємо.
18.09.2025 13:10 Відповісти
трохи usdt на кріптогаманець щипателягусів і все забувається
18.09.2025 13:20 Відповісти
 
 