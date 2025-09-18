"Ресторан "Чорноморка" - податкові ухилянти. Виправляйтесь до 1 жовтня", - "слуга народу" Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про свій візит до ресторану "Чорноморка" і заявив про виявлені податкові порушення.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Прекрасний ресторан. Смажена барабулька - бомба. Юшка - супер. Обслуговування, а ми "непроста" компанія - 5 балів з 5", - зазначив Гетманцев. Однак парламентар розкритикував заклад за "повний набір "джентельмена"-податкового ухилянта" - використання p2p-розрахунків, подрібнення та видача фіктивних чеків.

"Пропоную не йти шляхом Gaga, а виправитись самостійно. Просто почати працювати в білу самостійно. Переконаний, у вас вийде! А якщо ні, повернемося до цього питання з 1 жовтня", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін має схвалити та внести проєкт бюджету на 2026 рік вже сьогодні, – Гетманцев