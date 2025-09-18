"Ресторан "Чорноморка" - податкові ухилянти. Виправляйтесь до 1 жовтня", - "слуга народу" Гетманцев
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про свій візит до ресторану "Чорноморка" і заявив про виявлені податкові порушення.
Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Прекрасний ресторан. Смажена барабулька - бомба. Юшка - супер. Обслуговування, а ми "непроста" компанія - 5 балів з 5", - зазначив Гетманцев. Однак парламентар розкритикував заклад за "повний набір "джентельмена"-податкового ухилянта" - використання p2p-розрахунків, подрібнення та видача фіктивних чеків.
"Пропоную не йти шляхом Gaga, а виправитись самостійно. Просто почати працювати в білу самостійно. Переконаний, у вас вийде! А якщо ні, повернемося до цього питання з 1 жовтня", - написав він.
Та в кожному ресторані таке! Мав би давно це побачити, бо ж обідає і вечеряє він вдома менше, ніж по ресторанам...
Чи то мама з пенсії купила на пару з секретаркою?
І котлета їм не тої форми, і чек не подобається.
Не нажерлися ще?
П.С.
Одні в окопах сухпай гризуть, а це падло по ресторанам шляється і ще комусь погрожує!
Їдь на фронт - буде тобі там і барабулька і юшка з носу !