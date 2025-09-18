"Ресторан "Чорноморка" - налоговые уклонисты. Исправляйтесь до 1 октября", - "слуга народа" Гетманцев
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о своем визите в ресторан "Чорноморка" и заявил о выявленных налоговых нарушениях.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Прекрасный ресторан. Жареная барабулька - бомба. Уха - супер. Обслуживание, а мы "непростая" компания - 5 баллов из 5", - отметил Гетманцев. Однако парламентарий раскритиковал заведение за "полный набор "джентельмена"- налогового уклониста" - использование p2p-расчетов, измельчение и выдача фиктивных чеков.
"Предлагаю не идти по пути Gaga, а исправиться самостоятельно. Просто начать работать в белую самостоятельно. Убежден, у вас получится! А если нет, вернемся к этому вопросу с 1 октября", - написал он.
Та в кожному ресторані таке! Мав би давно це побачити, бо ж обідає і вечеряє він вдома менше, ніж по ресторанам...
Чи то мама з пенсії купила на пару з секретаркою?
І котлета їм не тої форми, і чек не подобається.
Не нажерлися ще?
П.С.
Одні в окопах сухпай гризуть, а це падло по ресторанам шляється і ще комусь погрожує!
Їдь на фронт - буде тобі там і барабулька і юшка з носу !