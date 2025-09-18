РУС
"Ресторан "Чорноморка" - налоговые уклонисты. Исправляйтесь до 1 октября", - "слуга народа" Гетманцев

гетманцев

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о своем визите в ресторан "Чорноморка" и заявил о выявленных налоговых нарушениях.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прекрасный ресторан. Жареная барабулька - бомба. Уха - супер. Обслуживание, а мы "непростая" компания - 5 баллов из 5", - отметил Гетманцев. Однако парламентарий раскритиковал заведение за "полный набор "джентельмена"- налогового уклониста" - использование p2p-расчетов, измельчение и выдача фиктивных чеков.

"Предлагаю не идти по пути Gaga, а исправиться самостоятельно. Просто начать работать в белую самостоятельно. Убежден, у вас получится! А если нет, вернемся к этому вопросу с 1 октября", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин должен одобрить и внести проект бюджета на 2026 год уже сегодня, - Гетманцев

Автор: 

Гетманцев Даниил (415) Слуга народа (2667)
А пан Гетманцев всі податки сплатив, щоб купувати нерухомість у Франції?
Чи то мама з пенсії купила на пару з секретаркою?
що не занесли зеленій кодлі??
Сказав би чесно - намагались пожерти на халяву, але їх змусили платити. То вони захотіли розбити чек на декілька, а потім за це ж ще й звинувачують ресторан
А це він ці податкові порушення побачив вперше? Завітавши до непідконтрольного ресторану?

Та в кожному ресторані таке! Мав би давно це побачити, бо ж обідає і вечеряє він вдома менше, ніж по ресторанам...
показать весь комментарий
18.09.2025 11:46 Ответить
Хана Чорноморці
показать весь комментарий
18.09.2025 11:47 Ответить
Там мабуть все було ще цікавіше, їм повинні були принести не рахунок, а десерт - зелену "котлету" з портретами мертвих американських президентів, Гранта та Франкліна
показать весь комментарий
18.09.2025 11:58 Ответить
Згадалося як до війни одна інспекторша в центрі зайнятості відкритим текстом сказала - не можете знайти офіційну роботу, погоджуйтеся на неофіційну. Так що коли їм треба, то Батьківщина і податкові ухилянти, а як не треба - то держава й викручуйся сам.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:48 Ответить
Про що новина? Про тяжке життя чиновників з вищого ешелону влади?
І котлета їм не тої форми, і чек не подобається.
Не нажерлися ще?
показать весь комментарий
18.09.2025 11:52 Ответить
Обслуговування, а ми "непроста" компанія - 5 балів з 5". Вы трускавецкое шапито !!!

показать весь комментарий
18.09.2025 12:00 Ответить
Якого хера по ресторанах шарився? Війна, прцювати день і ніч потрібно, Гетьманцев.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:06 Ответить
Якщо я не помиляюся, "Чорноморка" - зареєстрований бренд, куди входить, зокрема, й однойменний телеканал (має недобру славу серед журналістів саме через грошові питання), що належить одному з відомих нардепів - кримчан.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:07 Ответить
Ні, ресторан одній пані належить, це різні контори. Канал, якщо що, називається ТРК "ЧорноморСЬКА"...
показать весь комментарий
18.09.2025 12:32 Ответить
Простіше кажучи-кришу пропонує
показать весь комментарий
18.09.2025 12:16 Ответить
Можливо, в ресторані недостатньо шанобливо віднеслися до такого видатного патріота-державника, як пан гетьманцев, або, боронь Боже, взагалі не впізнали і не тільки забули докласти котлету на розвиток державотворчих процесів зеленими дегенератами, а натомість посміли принести чек на оплату???!!!
показать весь комментарий
18.09.2025 12:20 Ответить
Все ухилянты кругом. Ухилянт на ухилянте и ухилянтом погоняет
показать весь комментарий
18.09.2025 12:22 Ответить
А до ігорного бізнесу у цього правдоруба претензій нема? Там мабуть порядок, бо йому мама розповідає про діла у лотереях. Так ресторани хоч людям роботу дають, а ігорники просто вивертають кармани українців, та банкротять цілі сім'ї.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:24 Ответить
Чорноморка, ви не могли цю падлу отруїти?
показать весь комментарий
18.09.2025 12:26 Ответить
Комусь сподобався ресторан. В поганому сенсі сподобався. От стане власником геть-ман-цев - і все буде добре.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:27 Ответить
Данілка, давай до 1 жовтня пояснення декларації своєї мамки - де вона скільки наколядувала !?
показать весь комментарий
18.09.2025 12:31 Ответить
Гетманцев не бачив, як йому і однопартійцям роздавали преміальні від Бєні, коли того ще не відтянули від корита!?
П.С.
Одні в окопах сухпай гризуть, а це падло по ресторанам шляється і ще комусь погрожує!
Їдь на фронт - буде тобі там і барабулька і юшка з носу !
показать весь комментарий
18.09.2025 12:39 Ответить
Кришує ігорний бізнес, тому і може собі дозволити по ресторанах вештатись! 🤬
показать весь комментарий
18.09.2025 12:45 Ответить
Гетьманева ще не посадили? Погано працюють менти!
показать весь комментарий
18.09.2025 12:47 Ответить
Щас "Чорноморка" їх профінансує і Данілка із зеленого перетвориться на блєдного виду...
показать весь комментарий
18.09.2025 12:51 Ответить
Є дуже простий аналіз справедливо чи ні...Якщо гівнюк хвалить якусь організацію то ця організація однозначно гавниста.І навпаки...
показать весь комментарий
18.09.2025 12:58 Ответить
Скоро у всіх ресторанах України - зелених не обслуговуємо.
показать весь комментарий
18.09.2025 13:10 Ответить
трохи usdt на кріптогаманець щипателягусів і все забувається
показать весь комментарий
18.09.2025 13:20 Ответить
Цей в першій десятці на «тур до Непалу». Його будуть сильно і довго оподатковувати підошвами на вулиці. Що за хамсько-бидляча поведінка в фейсбуці псувати репутацію відомому закладу? Це бидло не знає норми поведінки ані людської, ані посадової особи і про наслідки не переймається, бо думає, що то безкарно все.
показать весь комментарий
18.09.2025 13:38 Ответить
 
 