"Ресторан "Чорноморка" - налоговые уклонисты. Исправляйтесь до 1 октября", - "слуга народа" Гетманцев

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о своем визите в ресторан "Чорноморка" и заявил о выявленных налоговых нарушениях.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прекрасный ресторан. Жареная барабулька - бомба. Уха - супер. Обслуживание, а мы "непростая" компания - 5 баллов из 5", - отметил Гетманцев. Однако парламентарий раскритиковал заведение за "полный набор "джентельмена"- налогового уклониста" - использование p2p-расчетов, измельчение и выдача фиктивных чеков.

"Предлагаю не идти по пути Gaga, а исправиться самостоятельно. Просто начать работать в белую самостоятельно. Убежден, у вас получится! А если нет, вернемся к этому вопросу с 1 октября", - написал он.

