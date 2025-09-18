Ексначальника Одеського ТЦК Борисова підозрюють у підробці документів, - ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування ще одного кримінального провадження стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Провадження стосувалось підробки ним документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення під час захисту Батьківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

Зазначається, що експосадовець організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 250 тисяч гривень. Також завдяки цьому рішенню він отримав 5 місяців відпустки для лікування, яку він використав серед іншого для відпочинку за кордоном та придбання нерухомості в одній з країн ЄС.

Колишній посадовець обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа ) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, вона буде передана до суду. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.