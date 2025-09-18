Экс-начальника Одесского ТЦК Борисова подозревают в подделке документов, - ГБР
Работники ГБР завершили расследование еще одного уголовного производства в отношении экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Производство касалось подделки им документов для оформления статуса лица, получившего ранения при защите Родины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Отмечается, что экс-чиновник организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не при исполнении служебных обязанностей, как таковой, связанной с защитой Родины. На основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 250 тысяч гривен. Также благодаря этому решению он получил 5 месяцев отпуска для лечения, который он использовал среди прочего для отдыха за границей и приобретения недвижимости в одной из стран ЕС.
Бывший чиновник обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. После ознакомления с материалами дела стороной защиты, оно будет передано в суд. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
Дело Евгения Борисова
Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.
Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.
Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.
Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.
Также, по данным ГБР, одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.
Підробка документів в Україні карається відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України. Санкції включають штрафи, арешт, пробаційний нагляд, обмеження волі (до 2-5 років) або позбавлення волі (до 3-5 років), залежно від тяжкості злочину, наявності обтяжуючих обставин (наприклад, вчинення групою осіб або повторність), а також від того, чи особа лише підробила документ, чи також використовувала його.