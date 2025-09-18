РУС
Новости Дело екс-военкома Одесщины Евгения Борисова
Экс-начальника Одесского ТЦК Борисова подозревают в подделке документов, - ГБР

Дело Евгения Борисова

Работники ГБР завершили расследование еще одного уголовного производства в отношении экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Производство касалось подделки им документов для оформления статуса лица, получившего ранения при защите Родины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Отмечается, что экс-чиновник организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не при исполнении служебных обязанностей, как таковой, связанной с защитой Родины. На основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 250 тысяч гривен. Также благодаря этому решению он получил 5 месяцев отпуска для лечения, который он использовал среди прочего для отдыха за границей и приобретения недвижимости в одной из стран ЕС.

Бывший чиновник обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. После ознакомления с материалами дела стороной защиты, оно будет передано в суд. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Одесскому экс-военкому Борисову увеличили залог до 45 млн гривен, - ГБР

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Также, по данным ГБР, одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.

+5
"...експосадовець організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов'язків..." На бутылку неудачно сел?
18.09.2025 12:05 Ответить
+4
але ж таких Борисових кожен керівник ТЦК - по іншому керівником ТЦК працювати неможливо
18.09.2025 12:05 Ответить
+3
Іспанську хатку відберуть?
18.09.2025 12:05 Ответить
Іспанську хатку відберуть?
18.09.2025 12:05 Ответить
Перепише на когось з ОПи...
18.09.2025 12:33 Ответить
"...експосадовець організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов'язків..." На бутылку неудачно сел?
18.09.2025 12:05 Ответить
був зіркою на корпоративному лгбт вечері....
18.09.2025 12:08 Ответить
Мозолі натер на долонях підробляючи документи.
18.09.2025 12:59 Ответить
але ж таких Борисових кожен керівник ТЦК - по іншому керівником ТЦК працювати неможливо
18.09.2025 12:05 Ответить
Належав до "почесного" клубу - 100 впливових одеситів
18.09.2025 12:16 Ответить
ДБР 2 года искало липовую справку этого подонка???.. и чем вы отличаетесь от него? имея заплаты по 100 штук и с бронями???
18.09.2025 12:11 Ответить
У травні 2025 року Державне бюро розслідувань спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції викрили факти необґрунтованого збагачення колишнього керівника Харківського обласного ТЦК та СП.

Елітні авто, кеш у доларах та торгівля мобілізацією - саме так виглядала служба у ТЦК для ексначальника Харківського обласного центру комплектування Артема Требесова з міста Лозова. Як встановило Державне бюро розслідувань у співпраці з НАЗК, під час перебування на посаді Требесов та його родичі стали власниками розкішного майна, походження якого не підтверджене легальними доходами.

📌 Що виявили слідчі?
BMW X6 2023 року вартістю близько $100 000
Toyota Camry Hybrid 2022 року за $50 000
Соболина шуба для дружини з цінником у десятки тисяч доларів
Усе це оформлено на близьких осіб - типова схема для уникнення декларування.

Прокурор САП уже звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію майна на понад 4,8 млн грн. Наразі на активи накладено арешт.

💸 Мобілізація "за прайсом": як працювала схема

Ще під час керівництва Лозівським ТЦК, а згодом - і Харківським, Требесов запровадив систему "вибіркової мобілізації". Місцеві мешканці скаржилися: "Є гроші - сидиш удома. Немає - пакуй рюкзак."

Вартість "послуг":
$5000 - відстрочка або звільнення з ТЦК
$1500 - зняття авто з військового обліку
$1000 - "непомітність" у системі "Оберіг"
Ці "тарифи" відкрито обговорюються у Харкові та Лозовій.

Більше того, за даними джерел, Требесов "обкладав даниною" директорів підприємств - за регулярні "внески" їхнім працівникам гарантували недоторканність. Маючи такий "шлейф" пішов на підвищення: - "Тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Чернігівського обласного ТЦК та СП став полковник Артем Требесов"
18.09.2025 12:12 Ответить
Умеров, передав таких злиднів, шмигалю, щоб і він додав «копієчки для дронів ЗСУ» !!!
18.09.2025 12:16 Ответить
Це не брат, отієї з МСЕК крупи??
Доречі, вона знову десь переховується, з браслетом??
18.09.2025 12:13 Ответить
Я не здивований....
18.09.2025 12:17 Ответить
Та ви шо? Ціле ДБР виявили та задокументували такий тягтяйший злочин? Які ж великі трудяги!!!
Підробка документів в Україні карається відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України. Санкції включають штрафи, арешт, пробаційний нагляд, обмеження волі (до 2-5 років) або позбавлення волі (до 3-5 років), залежно від тяжкості злочину, наявності обтяжуючих обставин (наприклад, вчинення групою осіб або повторність), а також від того, чи особа лише підробила документ, чи також використовувала його.
18.09.2025 12:22 Ответить
Что там с виллами в Испании? Уже можно нашим заселяться или нет ещё? Кто ж то там по счетам платит, охрану оплачивает?
18.09.2025 12:25 Ответить
Щось мені підказує, що борисов помре від старості раніше, чим почує вироки по всім тим підозрам.
18.09.2025 12:26 Ответить
ага..., підозру йому вручають не десь в камері, а на волі..., цікаво..., як у нас виявляється все просто..., якщо дійсно ти отримав цю бойову травму, то маєш пройти сім кіл пекла, до речі з цією самою травмою,... тебе будуть перевіряти вздовж й в поперек, поки в кінці всього в тебе не виникне почуття, що ти намагаєшся когось обдурити..., а тут раз, й все..., порізав палець, коли нарізав ковбасу й все, в тебе бойова травма, отримана при захисті Батьківщини...
18.09.2025 12:49 Ответить
Та в тцк одні бусінки працюють! Що за наклепи від зеленої влади!!
18.09.2025 12:58 Ответить
 
 