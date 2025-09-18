УКР
Новини Візит Трампа до Британії
Король Чарльз III "м’якою силою" намагається переконати Трампа посилити тиск на Путіна, - CNN

Король Чарльз намагається Трампа переконати тиснути на Путіна

Під час візиту Трампа до Великої Британії король Чарльз III намагався методом "м'якої сили" переконати лідера США посилити тиск на Путіна.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Король Чарльз III під час бенкету у Віндзорському замку нагадав лідеру США Дональду Трампу про необхідність підтримувати Україну. У промові він старанно уникав будь-якого натяку на геополітику, проте швидкоплинна згадка України вразила присутніх.

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", - сказав Король.

CNN пише, що Трамп під час візиту до Британії не згадав про війну у своєму тості. Якщо він обговорював це з Чарльзом за вечерею, то, ймовірно, це стане відомо лише якщо Трамп розкриє подробиці.

"Серед пишноти та помпезності державного візиту цього тижня питання України виділяється як сфера, яка випробує здатність легендарної "м’якої сили" Великої Британії переконати Трампа посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Санкції проти РФ: Європа тисне на Трампа, але отримує зустрічні вимоги, - The Wall Street Journal

Велика Британія (5786) Трамп Дональд (7156) Чарльз III (26)
Тиснути треба на Китай вже, а не на Путіна, тобто на господаря, а не на лакея...
18.09.2025 13:49 Відповісти
Ему не король нужен, а исповедник грехов и обличитель. А лучше бы о Суде Божьем почитать из Библии
18.09.2025 13:52 Відповісти
Від мʼякої сили користь як від мʼякого прутня)
18.09.2025 14:15 Відповісти
навряд чи це вихід. якщо натиснути на комуняк та Індію, то це може ще більше згуртувати кацапів з комуняками та індусами. комуняк потрібно реально так шуганути, що якщо будете допомагати ху йлу вести війну і обходити санкції, то тоді їм теж буде бо-бо. але. але сьогодні максимальний тиск має бути на ху йла. і тут Чуб робить помилку, коли лобизається з ху йлом. сказав припинення вогню і заморозка війни (а в ідеалі вивід усіх мордорських військ з усіх окупованих українських земель), значить так і має бути. інакше, пекельне посилення санкцій, особливо проти тіньового флоту, проти кожного судна, щоб воно не могло возити цапську жижу. тоді і індуси перестануть купувати. та й не тільки індуси. комуняки теж ссуться санкцій і не приймають підсанкційні корита, поки каци їх по новій не перереєструють. тотально потрібно слідкувати за тим всім тіньовим флотом. як тільки якесь судно вилізе з-під тих санкцій через різні юридичні схеми, то потрібно вводити знову санкції на те корито. при Байдені був спеціальний департамент, який моніторив той тіньовий лапотний флот. а Чуб як тільки заїхав у Білий дім, той департамент перенаправив на наркокартелі і ті працівники уже не моніторять лаптів.
показати весь коментар
18.09.2025 15:30 Відповісти
У випадку з Трампом, схоже, допоможе тільки влучний стрілець.
показати весь коментар
18.09.2025 14:21 Відповісти
Трамп розмовляє з королем Великої Британії, а перед очима у нього, ****** стоїть з Аляски!!??
показати весь коментар
18.09.2025 14:22 Відповісти
Марна справа.
показати весь коментар
18.09.2025 14:28 Відповісти
Судячи з усього трамп приїхав у гості до гвардійця з почесної варти . Чи може далась взнаки деменція , і іржавий сплутав гвардійця з Чарльзом . На церемонії про щось з ним там весь час перемовлявся , в той час як справжній король ходив десь позад на самоті .
..
показати весь коментар
18.09.2025 14:50 Відповісти
Довбодятли! Дотиснуться, що китай з рашею схаває їх живцем! Дурні...
показати весь коментар
18.09.2025 14:52 Відповісти
 
 