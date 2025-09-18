Король Чарльз III "м’якою силою" намагається переконати Трампа посилити тиск на Путіна, - CNN

Під час візиту Трампа до Великої Британії король Чарльз III намагався методом "м'якої сили" переконати лідера США посилити тиск на Путіна.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Король Чарльз III під час бенкету у Віндзорському замку нагадав лідеру США Дональду Трампу про необхідність підтримувати Україну. У промові він старанно уникав будь-якого натяку на геополітику, проте швидкоплинна згадка України вразила присутніх.

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", - сказав Король.

CNN пише, що Трамп під час візиту до Британії не згадав про війну у своєму тості. Якщо він обговорював це з Чарльзом за вечерею, то, ймовірно, це стане відомо лише якщо Трамп розкриє подробиці.

"Серед пишноти та помпезності державного візиту цього тижня питання України виділяється як сфера, яка випробує здатність легендарної "м’якої сили" Великої Британії переконати Трампа посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна", - йдеться в матеріалі.

