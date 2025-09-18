Король Чарльз III "мягкой силой" пытается убедить Трампа усилить давление на Путина, - CNN

Во время визита Трампа в Великобританию король Чарльз III пытался методом "мягкой силы" убедить лидера США усилить давление на Путина.

Король Чарльз III во время банкета в Виндзорском замке напомнил лидеру США Дональду Трампу о необходимости поддерживать Украину. В речи он старательно избегал любого намека на геополитику, однако мимолетное упоминание Украины поразило присутствующих.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - сказал Король.

CNN пишет, что Трамп во время визита в Британию не упомянул о войне в своем тосте. Если он обсуждал это с Чарльзом за ужином, то, вероятно, это станет известно только если Трамп раскроет подробности.

"Среди великолепия и помпезности государственного визита на этой неделе вопрос Украины выделяется как сфера, которая испытает способность легендарной "мягкой силы" Великобритании убедить Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина", - говорится в материале.

