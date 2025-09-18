РУС
Визит Трампа в Британию
Король Чарльз III "мягкой силой" пытается убедить Трампа усилить давление на Путина, - CNN

Король Чарльз пытается убедить Трампа оказать давление на Путина

Во время визита Трампа в Великобританию король Чарльз III пытался методом "мягкой силы" убедить лидера США усилить давление на Путина.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Король Чарльз III во время банкета в Виндзорском замке напомнил лидеру США Дональду Трампу о необходимости поддерживать Украину. В речи он старательно избегал любого намека на геополитику, однако мимолетное упоминание Украины поразило присутствующих.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - сказал Король.

CNN пишет, что Трамп во время визита в Британию не упомянул о войне в своем тосте. Если он обсуждал это с Чарльзом за ужином, то, вероятно, это станет известно только если Трамп раскроет подробности.

"Среди великолепия и помпезности государственного визита на этой неделе вопрос Украины выделяется как сфера, которая испытает способность легендарной "мягкой силы" Великобритании убедить Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина", - говорится в материале.

Читайте: Санкции против РФ: Европа давит на Трампа, но получает встречные требования, - The Wall Street Journal

Великобритания (5130) Трамп Дональд (6620) Чарльз III (23)
Топ комментарии
+7
Тиснути треба на Китай вже, а не на Путіна, тобто на господаря, а не на лакея...
18.09.2025 13:49 Ответить
+2
Ему не король нужен, а исповедник грехов и обличитель. А лучше бы о Суде Божьем почитать из Библии
18.09.2025 13:52 Ответить
+2
Від мʼякої сили користь як від мʼякого прутня)
18.09.2025 14:15 Ответить
18.09.2025 13:49 Ответить
йому потрібна можливість підгледіти рецепту найдорожчих ліків від алчності
18.09.2025 14:36 Ответить
навряд чи це вихід. якщо натиснути на комуняк та Індію, то це може ще більше згуртувати кацапів з комуняками та індусами. комуняк потрібно реально так шуганути, що якщо будете допомагати ху йлу вести війну і обходити санкції, то тоді їм теж буде бо-бо. але. але сьогодні максимальний тиск має бути на ху йла. і тут Чуб робить помилку, коли лобизається з ху йлом. сказав припинення вогню і заморозка війни (а в ідеалі вивід усіх мордорських військ з усіх окупованих українських земель), значить так і має бути. інакше, пекельне посилення санкцій, особливо проти тіньового флоту, проти кожного судна, щоб воно не могло возити цапську жижу. тоді і індуси перестануть купувати. та й не тільки індуси. комуняки теж ссуться санкцій і не приймають підсанкційні корита, поки каци їх по новій не перереєструють. тотально потрібно слідкувати за тим всім тіньовим флотом. як тільки якесь судно вилізе з-під тих санкцій через різні юридичні схеми, то потрібно вводити знову санкції на те корито. при Байдені був спеціальний департамент, який моніторив той тіньовий лапотний флот. а Чуб як тільки заїхав у Білий дім, той департамент перенаправив на наркокартелі і ті працівники уже не моніторять лаптів.
18.09.2025 15:30 Ответить
18.09.2025 13:52 Ответить
Пане Король, розмовляти з засудженим злодієм по-джентльменські - це марно, він не зрозуміє. Розмовляти з деменційним бабуїном тонкими натяками - ще більше.
18.09.2025 14:06 Ответить
рудий швидше зрозумів би королівський "золотий дощ", ніж м'яку силу.

18.09.2025 14:48 Ответить
Трамп грубо посилає "мягко стелющего короля" , чим не сюжет для картини
18.09.2025 14:11 Ответить
18.09.2025 14:15 Ответить
У випадку з Трампом, схоже, допоможе тільки влучний стрілець.
18.09.2025 14:21 Ответить
Трамп розмовляє з королем Великої Британії, а перед очима у нього, ****** стоїть з Аляски!!??
18.09.2025 14:22 Ответить
Марна справа.
18.09.2025 14:28 Ответить
Судячи з усього трамп приїхав у гості до гвардійця з почесної варти . Чи може далась взнаки деменція , і іржавий сплутав гвардійця з Чарльзом . На церемонії про щось з ним там весь час перемовлявся , в той час як справжній король ходив десь позад на самоті .
18.09.2025 14:50 Ответить
Довбодятли! Дотиснуться, що китай з рашею схаває їх живцем! Дурні...
18.09.2025 14:52 Ответить
Ну во всяком случае пытался, на это его хватило, в чём теперь его упрекать.
18.09.2025 15:41 Ответить
 
 