Рашисти скинули ФАБ-250 на житловий сектор Костянтинівки: загинули 5 людей. ФОТОрепортаж
Російські загарбники завдали удару по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого загинули 5 людей.
Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 10 ранку армія РФ скинула бомбу "ФАБ-250" з УМПК на житловий сектор міста.
Загинули дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків - 65,67,74 років.
Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.
Andrei Andreev
Чайка Київ
Hanka Panyanka
У Великобританії, памятає Король про гітлерівські бомби на будинки Вританців!!! Тоді теж, була «ПОМИЛКА», за трампом!!!
Костянтинівка. Вибори до міськради 25 жовтня 2020
1 ОПЗЖ 42,14%
2 Опозиційний блок 28,34%
3 Слуга народу 11,26%
на посаду міського голови вибрано Азаров Олег Анатолійович від партії «ОПЗЖ»
У серпні 2022 року Олега Азарова було заарештовано за звинуваченням у розкраданні 363 708 грн, призначених для будівництва інженерних споруд для оборони Костянтинівки від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення.
Дефективні менеджери зеленського невзмозі навідь точку у скопіювати (технологію 60х років), якщо невзмозі більш ******* ракети робити.