УКР
Новини
1 751 11

Рашисти скинули ФАБ-250 на житловий сектор Костянтинівки: загинули 5 людей. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали удару по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого загинули 5 людей.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 10 ранку армія РФ скинула бомбу "ФАБ-250" з УМПК на житловий сектор міста.

Загинули дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків - 65,67,74 років.

Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.

Читайте: Росіяни щодня скидають щонайменше 10 авіабомб на Костянтинівку, у місті залишаються близько 6 тис. людей, - ОВА

РФ вдарила по Костянтинівці. Загинули 5 людей
Фото: Національна поліція України
РФ вдарила по Костянтинівці. Загинули 5 людей
Фото: Національна поліція України
РФ вдарила по Костянтинівці. Загинули 5 людей
Фото: Національна поліція України

Автор: 

обстріл (30922) Донецька область (9615) Краматорський район (711) Костянтинівка (463)
Топ коментарі
+9
Завдяки політиці ригозелених сосалок,рестораторів,корупціонерів,мородерів та різного непотрібу у МЗС України,ці новини для світу стали звичайною статистикою.
18.09.2025 15:17 Відповісти
+4
18.09.2025 15:23 Відповісти
+3
та що ви таке кажете? а я думала, що це рашка напала на мою країну й вбиває людей..., а виходить он воно що...
18.09.2025 15:22 Відповісти
Проти рашки треба було готуватися воювати, а не відводити війська, розміновувати кордони та відводити від кордонів та роззброювати армію.
показати весь коментар
18.09.2025 15:38 Відповісти
Чекаємо від Трампа і ДержДепу США, чергових балачок для ЗМІ, про «ПОМИЛКУ» прутіна??
У Великобританії, памятає Король про гітлерівські бомби на будинки Вританців!!! Тоді теж, була «ПОМИЛКА», за трампом!!!
показати весь коментар
18.09.2025 15:22 Відповісти
причому тут трамп??? За статистикою з 5 трупів чотири точно голосували за руський мір, і за свою таку кончину

Костянтинівка. Вибори до міськради 25 жовтня 2020

1 ОПЗЖ 42,14%

2 Опозиційний блок 28,34%

3 Слуга народу 11,26%

на посаду міського голови вибрано Азаров Олег Анатолійович від партії «ОПЗЖ»
У серпні 2022 року Олега Азарова було заарештовано за звинуваченням у розкраданні 363 708 грн, призначених для будівництва інженерних споруд для оборони Костянтинівки від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення.
18.09.2025 15:58 Відповісти
18.09.2025 15:23 Відповісти
Де наші фаби? Чому на 4й рік немає чим ******* нормально в глиб рф на 100 хочаб км?
Дефективні менеджери зеленського невзмозі навідь точку у скопіювати (технологію 60х років), якщо невзмозі більш ******* ракети робити.
показати весь коментар
18.09.2025 15:32 Відповісти
ЗЕлідор з його кагалом спустив всі наші ФАБи, КАБи, Фламінги, Паляниці, Пекло та Трембіти в золотий унітаз свого другана Міндіча... Лохам потужні відосики з фантомом "Фламінго", а кумам-друзям ЗЕлідора мільярди в крипті.
показати весь коментар
18.09.2025 15:45 Відповісти
це зрозуміло. Україна це не їх дім. Вони всі зїбуться, як тільки будуть відірвані від корита. А деякі вже зїбались.
показати весь коментар
18.09.2025 15:51 Відповісти
Ну чого не взмозі. V-1 40х років же скопіювали. Але це не точно.
показати весь коментар
18.09.2025 16:09 Відповісти
Свідомий геноцид варварської орди проти українського народу ,ну що Зеля хоч згадає про злочин.
показати весь коментар
18.09.2025 16:13 Відповісти
 
 