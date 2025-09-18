Рашисти скинули ФАБ-250 на житловий сектор Костянтинівки: загинули 5 людей. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали удару по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого загинули 5 людей.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 10 ранку армія РФ скинула бомбу "ФАБ-250" з УМПК на житловий сектор міста.

Загинули дві жінки 62 і 65 років та троє чоловіків - 65,67,74 років.

Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.

Читайте: Росіяни щодня скидають щонайменше 10 авіабомб на Костянтинівку, у місті залишаються близько 6 тис. людей, - ОВА

Фото: Національна поліція України

