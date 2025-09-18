Рашисты сбросили ФАБ-250 на жилой сектор Константиновки: погибли 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в результате чего погибли 5 человек.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Около 10 утра армия РФ сбросила бомбу "ФАБ-250" с УМПК на жилой сектор города.

Погибли две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин - 65,67,74 лет.

Повреждены 4 многоквартирных дома.

Фото: Национальная полиция Украины

