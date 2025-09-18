Рашисты сбросили ФАБ-250 на жилой сектор Константиновки: погибли 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в результате чего погибли 5 человек.
Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.
Около 10 утра армия РФ сбросила бомбу "ФАБ-250" с УМПК на жилой сектор города.
Погибли две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин - 65,67,74 лет.
Повреждены 4 многоквартирных дома.
У Великобританії, памятає Король про гітлерівські бомби на будинки Вританців!!! Тоді теж, була «ПОМИЛКА», за трампом!!!
Дефективні менеджери зеленського невзмозі навідь точку у скопіювати (технологію 60х років), якщо невзмозі більш ******* ракети робити.