"Укрзалізниця" відновила пошкоджену російським обстрілом ділянку

удар по залізниці
Фото: Телеграм-канал віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби

"Укрзалізниця" відновила живлення на ділянці, пошкодженій внаслідок  нічного ворожого обстрілу 17 вересня.

Про це пише пресслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Всі поїзди вже проходять маршрут стандартним графіком. 4 зворотних поїзди, які додали найбільшого часу в дорозі внаслідок атаки, досі прямують із затримками більше години, проте залізничники роблять все, щоб надолужити відставання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Нічний удар РФ по Полтавщині спричинив затримки поїздів "Укрзалізниці"

Нагадаємо масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу.

Автор: 

залізниця (1590) обстріл (30934) Укрзалізниця (7049) війна в Україні (6212)
От скажіть мені
Будь ласка
Нафіга Про Це Волати???
Щоб Що?!
Сюр якийсь.
Зробили Хвала вам і мочить.
18.09.2025 19:14 Відповісти
Розкриваю "секрет полішинеля": працівники залізниці за замовчуванням завжди ліквідовують наслідки обстрілів. А писати треба для зрадофілів в коментарях, яким "все не так". Ваш КЕП 🤗
18.09.2025 19:18 Відповісти
Тому що залізничникі-енергетики працюють. В них складна робота і їм також требо подякувати.
18.09.2025 19:27 Відповісти
Вы просто не представляете как быстро меняется ж.д полотно.
18.09.2025 19:31 Відповісти
кацапи зазвичай 2-3-4 години відновлюють, а тут добу або навіть більше.
18.09.2025 20:31 Відповісти
А ви знаєте, що саме відновлювали? Автомобіль можна ремонтувати 30 хв, а можна ремонтувати 5 діб
