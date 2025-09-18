"Укрзалізниця" відновила пошкоджену російським обстрілом ділянку
"Укрзалізниця" відновила живлення на ділянці, пошкодженій внаслідок нічного ворожого обстрілу 17 вересня.
Про це пише пресслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Всі поїзди вже проходять маршрут стандартним графіком. 4 зворотних поїзди, які додали найбільшого часу в дорозі внаслідок атаки, досі прямують із затримками більше години, проте залізничники роблять все, щоб надолужити відставання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу.
Нафіга Про Це Волати???
Щоб Що?!
Сюр якийсь.
Зробили Хвала вам і мочить.