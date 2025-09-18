"Укрзализныця" восстановила поврежденный российским обстрелом участок

Фото: Телеграм-канал віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби

"Укрзализныця" восстановила питание на участке, поврежденном вследствие вчерашнего ночного вражеского обстрела.

Об этом пишет пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.

"Все поезда уже проходят маршрут стандартным графиком. 4 обратных поезда, которые добавили наибольшего времени в пути вследствие атаки, до сих пор следуют с задержками более часа, однако железнодорожники делают все, чтобы наверстать отставание", - говорится в сообщении.

Напомним массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть.