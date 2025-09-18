РУС
"Укрзализныця" восстановила поврежденный российским обстрелом участок

удар по железной дороге
Фото: Телеграм-канал віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби

"Укрзализныця" восстановила питание на участке, поврежденном вследствие вчерашнего ночного вражеского обстрела.

Об этом пишет пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.

"Все поезда уже проходят маршрут стандартным графиком. 4 обратных поезда, которые добавили наибольшего времени в пути вследствие атаки, до сих пор следуют с задержками более часа, однако железнодорожники делают все, чтобы наверстать отставание", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночной удар РФ по Полтавщине вызвал задержки поездов "Укрзализныци"

Напомним массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть.

От скажіть мені
Будь ласка
Нафіга Про Це Волати???
Щоб Що?!
Сюр якийсь.
Зробили Хвала вам і мочить.
18.09.2025 19:14 Ответить
Розкриваю "секрет полішинеля": працівники залізниці за замовчуванням завжди ліквідовують наслідки обстрілів. А писати треба для зрадофілів в коментарях, яким "все не так". Ваш КЕП 🤗
18.09.2025 19:18 Ответить
Тому що залізничникі-енергетики працюють. В них складна робота і їм також требо подякувати.
18.09.2025 19:27 Ответить
Вы просто не представляете как быстро меняется ж.д полотно.
18.09.2025 19:31 Ответить
 
 