"Укрзализныця" восстановила поврежденный российским обстрелом участок
"Укрзализныця" восстановила питание на участке, поврежденном вследствие вчерашнего ночного вражеского обстрела.
Об этом пишет пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.
"Все поезда уже проходят маршрут стандартным графиком. 4 обратных поезда, которые добавили наибольшего времени в пути вследствие атаки, до сих пор следуют с задержками более часа, однако железнодорожники делают все, чтобы наверстать отставание", - говорится в сообщении.
Напомним массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть.
Будь ласка
Нафіга Про Це Волати???
Щоб Що?!
Сюр якийсь.
Зробили Хвала вам і мочить.