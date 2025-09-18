Три людини постраждали внаслідок атаки РФ на Воздвижівку на Запоріжжі, - ОВА (оновлено)

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку. Попередньо відомо про двох поранених. Їм буде надана уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Згодом кількість постраждалих зросла до трьох.

"Допомога лікарів знадобилася 88-річній, 63-річній та 29-річній жінкам. Ворожі авіабомби зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях", - розповів Федоров.

Читайте: Росіяни атакували Синельниківщину і Нікопольщину: пошкоджено будинки, підприємство та авто. ФОТОрепортаж