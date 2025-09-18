Два человека пострадали вследствие атаки РФ на Воздвижевку на Запорожье, - ОВА
Два человека ранены в вследствие вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне сбросили по меньшей мере три авиабомбы на Воздвижовку. Предварительно известно о двух раненых. Им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
