Два человека пострадали вследствие атаки РФ на Воздвижевку на Запорожье, - ОВА

Россияне нанесли удар по Воздвиживке авиабомбами

Два человека ранены в вследствие вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне сбросили по меньшей мере три авиабомбы на Воздвижовку. Предварительно известно о двух раненых. Им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

