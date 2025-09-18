Два человека пострадали вследствие атаки РФ на Воздвижевку на Запорожье, - ОВА

Два человека ранены в вследствие вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне сбросили по меньшей мере три авиабомбы на Воздвижовку. Предварительно известно о двух раненых. Им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне атаковали Синельниковщину и Никопольщину: повреждены дома, предприятие и авто. ФОТОрепортаж