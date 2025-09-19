УКР
Трамп відхилив надання пакета військової допомоги Тайваню заради можливості укласти торгову угоду з Китаєм, - WP

Тайванб

Президент США Дональд Трамп відмовився схвалити пакет зброї на 400 мільйонів доларів для Тайваню, бо намагається домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Washington Post.

За словами п'яти осіб, обізнаних з цим питанням, Трамп відмовився затвердити військову допомогу Тайваню на суму понад 400 мільйонів доларів цього літа, оскільки він намагається домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з Сі Цзіньпіном.

Співрозмовники видання, які спілкувалися на умовах анонімності, заявили, що це рішення означає повний розворот у політиці США щодо Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

Двоє осіб, обізнаних з цим питанням, заявили, що пакет допомоги коштував понад 400 мільйонів доларів і був би "більш смертоносним", ніж попередня допомога Тайваню, включаючи боєприпаси та автономні дрони.

У своїй заяві представник Білого дому зазначив, що рішення щодо пакета допомоги ще не було остаточно ухвалено. Неофіційне посольство Тайваню у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що Китай не нападатиме на Тайвань, поки він є президентом США

За словами представників американських збройних сил і розвідки, Сі Цзіньпін доручив збройним силам Китаю бути готовими до захоплення Тайваню до 2027 року.

Конгрес надає адміністрації 1 мільярд доларів на рік для надання безпекової допомоги Тайваню, і ця сума обнуляється наприкінці фінансового року у вересні. Адміністрація Байдена затвердила пакет на суму 571 мільйон доларів незадовго до закінчення терміну повноважень.

Адміністрація Трампа вважає, що Тайвань, який має велику, процвітаючу економіку, повинен купувати власну зброю, подібно до країн Європи – цю думку поділяють деякі демократи в Конгресі.

Під час зустрічі представників оборонних відомств США і Тайваню минулого місяця сторони домовилися про масштабний пакет продажу зброї, повідомили чотири особи, обізнані з перемовинами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сполучені Штати скасували військові переговори з представником Тайваню, - FT

Тайвань планує оплатити нову партію зброї, вартість якої може скласти мільярди доларів, шляхом ухвалення додаткового законопроєкту про видатки на оборону, який зараз обговорюється в законодавчому органі.

За словами цих джерел, пакет складатиметься майже виключно з "асиметричного" обладнання, такого як дрони, ракети та датчики для спостереження за узбережжям острова. Проте, поставка цього озброєння нового покоління може зайняти роки. Тайбей вже чекає на озброєння вартістю в мільярди доларів, включаючи винищувачі F-16 та протикорабельні ракети Harpoon.

Тайвань планує витратити 3,3% свого ВВП на оборону в наступному році, і прагне збільшити цю цифру.

Цього тижня адміністрація неофіційно поінформувала Конгрес про можливий продаж зброї Тайваню на суму 500 мільйонів доларів, за словами помічника конгресмена, який висловився на умовах анонімності. Він також відмовився уточнювати, яке саме обладнання буде придбано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон розпитує союзників, що вони робитимуть в разі війни між США й Китаєм через Тайвань - FT

Китай (4912) Тайвань (192) Трамп Дональд (7184)
Хіба це не найганебніший президент США?
Але трампісти як і зебіли - ніколи цього не визнають.
19.09.2025 08:13 Відповісти
Торгова угода з Китаєм - ти ж мав його накрити санкціями? - чи вже забув?
19.09.2025 08:23 Відповісти
Украина, ЕС, Индия, Япония, теперь Тайвань... кого из союзников ещё не кинул трампон?
19.09.2025 08:55 Відповісти
Телепень
19.09.2025 07:59 Відповісти
путлер наказав трямпу підмахнути пуху...
19.09.2025 08:08 Відповісти
Хіба це не найганебніший президент США?
Але трампісти як і зебіли - ніколи цього не визнають.
19.09.2025 08:13 Відповісти
Бетрейяр.
19.09.2025 08:17 Відповісти
Третьоі світовоі не буде 🤡 здаемося
19.09.2025 08:22 Відповісти
Торгова угода з Китаєм - ти ж мав його накрити санкціями? - чи вже забув?
19.09.2025 08:23 Відповісти
Европі також приготуватись бо як виведе війська звідти..
19.09.2025 08:24 Відповісти
При администрации Трампа у Китая самое удачное время для операции на Тайване. Отбиваться(Тайваню) придется самим, к буданге не ходи.
19.09.2025 08:25 Відповісти
Операція планувалась щє декілька років тому, але вініпух вирішив провести "тестову" війну, щоб перевірити, які зараз ******* виклики постають у війнах перед нападником. В результаті цього тестування своєю маріонеткою він прийшов до висновку, що можна по рогам боляче відгрести і від самого Тайваню.
19.09.2025 08:43 Відповісти
Может получиться операция "Тайбей за три дня". Точно одно: легкой прогулки у Китая не будет.
19.09.2025 08:56 Відповісти
трамп в солодких снах укладає чюдєсниє угоди щодо торгівлі рабами. От українців би продав, от тайванців вжеби теж... всіх би продав, але вони ,мєрзавци, не хочуть
19.09.2025 08:44 Відповісти
Здасть тайванців пекінській диктатурі таваріща Сі! Він зрадник по натурі.
19.09.2025 08:46 Відповісти
Украина, ЕС, Индия, Япония, теперь Тайвань... кого из союзников ещё не кинул трампон?
19.09.2025 08:55 Відповісти
Ещё , как я знаю , в этом списке Афганистан . Но список , скорее всего , не полный .
19.09.2025 10:06 Відповісти
Продав Україну, тепер продає і Тайвань.
19.09.2025 08:56 Відповісти
Про Тайваньську протоку, а згодом і про Малакську, після цього можна буде забути
19.09.2025 08:59 Відповісти
тепер в сша союзники стали ворогами а вороги друзяками
19.09.2025 09:19 Відповісти
Ну а що ж сам Тайвань?
А Тайвань тим часом продає високотехнологічне обладнання для виговлення зброї московії через Китай.
Попри міжнародні санкції росія отримувала високотехнологічне обладнання з https://suspilne.media/tag/tajvan/ Тайваню, для використання його, зокрема, для виробництва бойових безпілотників.

Про це https://www.washingtonpost.com/investigations/2024/02/01/taiwan-russia-sanctions-cnc/ йдеться у розслідуванні The Washington Post.

Як свідчать торгові документи та російські податкові документи, отримані WP, з січня 2023 року I Machine Technology імпортувала складне обладнання під назвою верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) на суму понад 20 мільйонів доларів, виготовлене на Тайвані, який є стратегічним партнером США.

Згідно з документами, обладнання було надіслане 63 окремими партіями.

Машини з комп'ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво зброї.

Компоненти, виготовлені в Тайвані, становили практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців минулого року, тоді як продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість.
Критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до росії, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в обмеженнях, включаючи, у цьому випадку, товари, які походять із Тайваню.
19.09.2025 09:45 Відповісти
"трампон" готує " китайське силове возєднання " з Тайванем
19.09.2025 09:56 Відповісти
 
 