Трамп відхилив надання пакета військової допомоги Тайваню заради можливості укласти торгову угоду з Китаєм, - WP
Президент США Дональд Трамп відмовився схвалити пакет зброї на 400 мільйонів доларів для Тайваню, бо намагається домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
За словами п'яти осіб, обізнаних з цим питанням, Трамп відмовився затвердити військову допомогу Тайваню на суму понад 400 мільйонів доларів цього літа, оскільки він намагається домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з Сі Цзіньпіном.
Співрозмовники видання, які спілкувалися на умовах анонімності, заявили, що це рішення означає повний розворот у політиці США щодо Тайваню, який Китай вважає своєю територією.
Двоє осіб, обізнаних з цим питанням, заявили, що пакет допомоги коштував понад 400 мільйонів доларів і був би "більш смертоносним", ніж попередня допомога Тайваню, включаючи боєприпаси та автономні дрони.
У своїй заяві представник Білого дому зазначив, що рішення щодо пакета допомоги ще не було остаточно ухвалено. Неофіційне посольство Тайваню у Вашингтоні відмовилося від коментарів.
За словами представників американських збройних сил і розвідки, Сі Цзіньпін доручив збройним силам Китаю бути готовими до захоплення Тайваню до 2027 року.
Конгрес надає адміністрації 1 мільярд доларів на рік для надання безпекової допомоги Тайваню, і ця сума обнуляється наприкінці фінансового року у вересні. Адміністрація Байдена затвердила пакет на суму 571 мільйон доларів незадовго до закінчення терміну повноважень.
Адміністрація Трампа вважає, що Тайвань, який має велику, процвітаючу економіку, повинен купувати власну зброю, подібно до країн Європи – цю думку поділяють деякі демократи в Конгресі.
Під час зустрічі представників оборонних відомств США і Тайваню минулого місяця сторони домовилися про масштабний пакет продажу зброї, повідомили чотири особи, обізнані з перемовинами.
Тайвань планує оплатити нову партію зброї, вартість якої може скласти мільярди доларів, шляхом ухвалення додаткового законопроєкту про видатки на оборону, який зараз обговорюється в законодавчому органі.
За словами цих джерел, пакет складатиметься майже виключно з "асиметричного" обладнання, такого як дрони, ракети та датчики для спостереження за узбережжям острова. Проте, поставка цього озброєння нового покоління може зайняти роки. Тайбей вже чекає на озброєння вартістю в мільярди доларів, включаючи винищувачі F-16 та протикорабельні ракети Harpoon.
Тайвань планує витратити 3,3% свого ВВП на оборону в наступному році, і прагне збільшити цю цифру.
Цього тижня адміністрація неофіційно поінформувала Конгрес про можливий продаж зброї Тайваню на суму 500 мільйонів доларів, за словами помічника конгресмена, який висловився на умовах анонімності. Він також відмовився уточнювати, яке саме обладнання буде придбано.
Але трампісти як і зебіли - ніколи цього не визнають.
А Тайвань тим часом продає високотехнологічне обладнання для виговлення зброї московії через Китай.
Попри міжнародні санкції росія отримувала високотехнологічне обладнання з https://suspilne.media/tag/tajvan/ Тайваню, для використання його, зокрема, для виробництва бойових безпілотників.
Про це https://www.washingtonpost.com/investigations/2024/02/01/taiwan-russia-sanctions-cnc/ йдеться у розслідуванні The Washington Post.
Як свідчать торгові документи та російські податкові документи, отримані WP, з січня 2023 року I Machine Technology імпортувала складне обладнання під назвою верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) на суму понад 20 мільйонів доларів, виготовлене на Тайвані, який є стратегічним партнером США.
Згідно з документами, обладнання було надіслане 63 окремими партіями.
Машини з комп'ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво зброї.
Компоненти, виготовлені в Тайвані, становили практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців минулого року, тоді як продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість.
Критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до росії, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в обмеженнях, включаючи, у цьому випадку, товари, які походять із Тайваню.