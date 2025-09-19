Трамп отклонил предоставление пакета военной помощи Тайваню ради возможности заключить торговое соглашение с Китаем, - WP

Президент США Дональд Трамп отказался одобрить пакет оружия на 400 миллионов долларов для Тайваня, потому что пытается договориться о торговом соглашении и потенциальном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По словам пяти человек, знакомых с этим вопросом, Трамп отказался утвердить военную помощь Тайваню на сумму более 400 миллионов долларов этим летом, поскольку он пытается договориться о торговом соглашении и потенциальном саммите с Си Цзиньпином.

Собеседники издания, которые общались на условиях анонимности, заявили, что это решение означает полный разворот в политике США в отношении Тайваня, который Китай считает своей территорией.

Два человека, знакомых с этим вопросом, заявили, что пакет помощи стоил более 400 миллионов долларов и был бы "более смертоносным", чем предыдущая помощь Тайваню, включая боеприпасы и автономные дроны.

В своем заявлении представитель Белого дома отметил, что решение по пакету помощи еще не было окончательно принято. Неофициальное посольство Тайваня в Вашингтоне отказалось от комментариев.

По словам представителей американских вооруженных сил и разведки, Си Цзиньпин поручил вооруженным силам Китая быть готовыми к захвату Тайваня к 2027 году.

Конгресс предоставляет администрации 1 миллиард долларов в год для оказания помощи по безопасности Тайваню, и эта сумма обнуляется в конце финансового года в сентябре. Администрация Байдена утвердила пакет на сумму 571 миллион долларов незадолго до истечения срока полномочий.

Администрация Трампа считает, что Тайвань, который имеет большую, процветающую экономику, должен покупать собственное оружие, подобно странам Европы - это мнение разделяют некоторые демократы в Конгрессе.

Во время встречи представителей оборонных ведомств США и Тайваня в прошлом месяце стороны договорились о масштабном пакете продажи оружия, сообщили четыре человека, знакомые с переговорами.

Тайвань планирует оплатить новую партию оружия, стоимость которой может составить миллиарды долларов, путем принятия дополнительного законопроекта о расходах на оборону, который сейчас обсуждается в законодательном органе.

По словам этих источников, пакет будет состоять почти исключительно из "асимметричного" оборудования, такого как дроны, ракеты и датчики для наблюдения за побережьем острова. Однако, поставка этого вооружения нового поколения может занять годы. Тайбэй уже ждет вооружения стоимостью в миллиарды долларов, включая истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.

Тайвань планирует потратить 3,3% своего ВВП на оборону в следующем году, и стремится увеличить эту цифру.

На этой неделе администрация неофициально проинформировала Конгресс о возможной продаже оружия Тайваню на сумму 500 миллионов долларов, по словам помощника конгрессмена, который высказался на условиях анонимности. Он также отказался уточнять, какое именно оборудование будет приобретено.

