2 864 7

Сили оборони позбавляють РФ можливості реалізації завдань наступальної операції на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Ситуація на фронті. Де тривають бої 19 вересня

Сили оборони протягом минулої доби провели 223 бойових зіткнення із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4672 дронів-камікадзе та здійснили 5017 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 93 – з реактивних систем залпового вогню.

Ураження ворога

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили командний пункт, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, а також здійснив 152 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Зарічне.

На Сіверському напрямку, у районах Серебрянки, Григорівки та в бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, противник 13 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії.

На Покровському напрямку наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції.

На Новопавлівському напрямку ворог 27 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Новоіванівка, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 099 530 осіб (+930 за добу), 11 191 танк, 32 896 артсистем, 23 278 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Генштаб ЗС (7284) бойові дії (4645) війна в Україні (6247)
@ "На Запорізькому напрямку російські війська зайняли населений пункт Обратне та закрили «кишеню» в його районі.

Великомихайлівський напрямок:
Противник просунувся у східній частині Березового. Бої йдуть у північній частині та у напріямку центру та ферми.
У Новоіванівці противник продовжує штурмувати південну частину та вийшов на східну околицю північної частини.
Також російські війська роблять спроби просунутися у розташовану на північ від Новоселівки лісопосадку.

Покровський напрямок:
У західній частині Покровська російська ДРГ влаштувала засідку в районі селища Дурняк біля перехрестя вулиць Прокоф'єва та Перемоги.
У південній частині міста інша російська ДРГ потрапила під удар ЗСУ у північній частині дачних ділянок.
В районі Зеленівки і південніше противник закріпився у житловій забудові та вздовж лісосмуги.

У західній частині Часового Яру в районі селища Шевченка ЗСУ завдали удару по позиції противника у південній частині селища, а російські війська завдали удару по позиції у північній частині селища.
Загалом тут ситуація без суттєвих змін.

Лиманський напрямок:
Піхотні підрозділи противника просунулися на захід від балки і штурмують південну частину Середнього та північну частину Шандриголового.
Також тривають бої на східній околиці Ямполя та у східній частині природного парку «Святі гори».

Куп'янський напрямок:
На правому березі річки Оскіл на південний захід покинутого населеного пункту Калинове противник зайняв лісопосадку і продовжує штурмувати в районі Кіндрашівки.
У Куп'янську продовжуються активні бойові дії вздовж вулиць Садова, Спортивна та Мічуріна.
На лівому березі річки Оскіл північніше і північно-західніше Степової Новоселівки російські війська просунулися на глибину до 3,9 км і продовжують накати в західному та південному напрямках."
19.09.2025 08:39 Відповісти
Після спасіння боневтіка,коли зелені зрозуміли,що в країні безнадійні дебіли навіть після зради,не втратили підтримку жодного успіху на фронті.Прибиті наглухо мріють про перемогу з тупою кацапською портянкою
19.09.2025 08:52 Відповісти
"реалізації завдань"

реалізовують плани, а завдання можна тільки виконати
19.09.2025 08:54 Відповісти
Таке враження, що покровський напрямок це єдина точка ескалації, мені вже важко дивитися на щоденні звіти, стосовно змін на карті бойових дій.
При цьому, я неможу навіть уявити, що ще має статися , щоб ми зрозуміли що зі ЗЕзрадниками в тилу, ми приречені....
19.09.2025 09:01 Відповісти
Достатньо того що ти зрозумів що приречений
19.09.2025 10:30 Відповісти
Нарешті новина про Часів Яр. Здається, Часів Яр не втрачено.
