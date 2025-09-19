Силы обороны лишают РФ возможности реализации задач наступательной операции на Покровском направлении, - Генштаб
Силы обороны за прошедшие сутки провели 223 боевых столкновения с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 71 авиационный удар, сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4672 дронов-камикадзе и осуществили 5017 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 93 - из реактивных систем залпового огня.
Поражение врага
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили командный пункт, склад боеприпасов и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, а также совершил 152 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в направлении Бологовки.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Новоосиново, Кондрашовки и в направлении Боровой.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Новоселовка, Шандриголово, Дерилово, Ставки, Заречное.
На Северском направлении, в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, противник 13 раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Белая Гора.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русина Яра, Миколайполья.
На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в сторону Свободного, Червоного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филиала.
На Покровском направлении наши подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.
На Новопавловском направлении враг 27 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Январское, Воскресенка, Поддубное, Малиевка, Камышеваха, Терновое, Новоивановка, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Искры, Березового.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении противник пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Великомихайлівський напрямок:
Противник просунувся у східній частині Березового. Бої йдуть у північній частині та у напріямку центру та ферми.
У Новоіванівці противник продовжує штурмувати південну частину та вийшов на східну околицю північної частини.
Також російські війська роблять спроби просунутися у розташовану на північ від Новоселівки лісопосадку.
Покровський напрямок:
У західній частині Покровська російська ДРГ влаштувала засідку в районі селища Дурняк біля перехрестя вулиць Прокоф'єва та Перемоги.
У південній частині міста інша російська ДРГ потрапила під удар ЗСУ у північній частині дачних ділянок.
В районі Зеленівки і південніше противник закріпився у житловій забудові та вздовж лісосмуги.
У західній частині Часового Яру в районі селища Шевченка ЗСУ завдали удару по позиції противника у південній частині селища, а російські війська завдали удару по позиції у північній частині селища.
Загалом тут ситуація без суттєвих змін.
Лиманський напрямок:
Піхотні підрозділи противника просунулися на захід від балки і штурмують південну частину Середнього та північну частину Шандриголового.
Також тривають бої на східній околиці Ямполя та у східній частині природного парку «Святі гори».
Куп'янський напрямок:
На правому березі річки Оскіл на південний захід покинутого населеного пункту Калинове противник зайняв лісопосадку і продовжує штурмувати в районі Кіндрашівки.
У Куп'янську продовжуються активні бойові дії вздовж вулиць Садова, Спортивна та Мічуріна.
На лівому березі річки Оскіл північніше і північно-західніше Степової Новоселівки російські війська просунулися на глибину до 3,9 км і продовжують накати в західному та південному напрямках."
