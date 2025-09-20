Україна збільшує застосування далекобійних дронів по нафтопереробних заводах і військових об’єктах РФ, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський заявив, що результативні удари по нафтопереробних заводах у Росії стали можливими завдяки зростанню виробництва українських дронів.



"Щодо НПЗ: дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів", - розповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що збільшена кількість дронів є ще недостатньою.

За словами Зеленського, удари по НПЗ мають вплив на паливний баланс Росії, однак нині виробництво таких дронів залежить виключно від фінансування. Президент також наголосив, що далекобійні БПЛА використовуються не лише проти НПЗ, а й проти складів та військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях і в самій Росії.

"На сьогодні виробництво саме цих далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї", — підсумував глава держави.

