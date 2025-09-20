УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8467 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Індустрія дронів
657 12

Україна збільшує застосування далекобійних дронів по нафтопереробних заводах і військових об’єктах РФ, - Зеленський

Індустрія дронів

Зеленський про удари по російських НПЗ

Президент Володимир Зеленський заявив, що результативні удари по нафтопереробних заводах у Росії стали можливими завдяки зростанню виробництва українських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Щодо НПЗ: дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів", - розповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що збільшена кількість дронів є ще недостатньою.

За словами Зеленського, удари по НПЗ мають вплив на паливний баланс Росії, однак нині виробництво таких дронів залежить виключно від фінансування. Президент також наголосив, що далекобійні БПЛА використовуються не лише проти НПЗ, а й проти складів та військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях і в самій Росії.

"На сьогодні виробництво саме цих далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї", — підсумував глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) НПЗ (700) Удари по РФ (541)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Молодець, Володя! НПЗ це найголовніше! Треба масштабувати і прискорювати їх пошкодження і знищення!
показати весь коментар
20.09.2025 14:54 Відповісти
+1
****, бийте по кремлю. ***** до сраки ці нпз. Він купе все у китайця та іранця
показати весь коментар
20.09.2025 14:30 Відповісти
+1
Вова може заявляти що хоче.
Головне, яка реальна ситуація з дронами.

П'яний їздовий в колгоспі також багато заявляв.
Котру з доярок він ви🤬бе і на чому він крутив агронома разом з головою колгоспу.
Але нах🤬уй з роботи пішов їздовий, а всі інші залишилися.
показати весь коментар
20.09.2025 14:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****, бийте по кремлю. ***** до сраки ці нпз. Він купе все у китайця та іранця
показати весь коментар
20.09.2025 14:30 Відповісти
Угу ...щаз-з-з ...))
Не продадуть , вони , йому паливо - а якщо і продадуть то по захмарним цінам !
показати весь коментар
20.09.2025 14:54 Відповісти
Шоб вікна у кремлі побити? .

100-килограмовим дроном можна винести нафтопровід, а бо НПЗ, або кришу десь на будівлі зламати. Вибирайте...
показати весь коментар
20.09.2025 14:59 Відповісти
Ми можемо перемогти тількі психологічно. Дрон - навряд, а от ракети по Москві - це добре. Трамп сам виплюне спагетті та побіжить до нас.
показати весь коментар
20.09.2025 15:16 Відповісти
Вова може заявляти що хоче.
Головне, яка реальна ситуація з дронами.

П'яний їздовий в колгоспі також багато заявляв.
Котру з доярок він ви🤬бе і на чому він крутив агронома разом з головою колгоспу.
Але нах🤬уй з роботи пішов їздовий, а всі інші залишилися.
показати весь коментар
20.09.2025 14:43 Відповісти
На скільки? На один в тиждень?
показати весь коментар
20.09.2025 14:45 Відповісти
де наші ракети падла зелена??
показати весь коментар
20.09.2025 14:47 Відповісти
Молодець, Володя! НПЗ це найголовніше! Треба масштабувати і прискорювати їх пошкодження і знищення!
показати весь коментар
20.09.2025 14:54 Відповісти
о, чергова потужна балаболістична ракета від Зеленського!
показати весь коментар
20.09.2025 15:05 Відповісти
иди к себе в кацапию и росказуй - Украина сама разбереться что и как
показати весь коментар
20.09.2025 15:22 Відповісти
Найбільший НПЗ РФ - у Омську. (3679,6 км). Російська крилата Х-101 летить на 5500 км. У нас нічого подібного нема, слава Зе. Поки щось схоже буде, у нас не залишиться житла та підприємств.
показати весь коментар
20.09.2025 15:14 Відповісти
Їх там сотні,до сраки ті дрони з гімна та палок
показати весь коментар
20.09.2025 15:41 Відповісти
 
 