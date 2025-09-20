РУС
Украина увеличивает применение дальнобойных дронов по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам РФ, - Зеленский

Индустрия дронов

Зеленский об ударах по российским НПЗ

Президент Владимир Зеленский заявил, что результативные удары по нефтеперерабатывающим заводам в России стали возможными благодаря росту производства украинских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

"Относительно НПЗ: дроны у нас есть, мы умеем их производить. Все зависит от количества дронов, которые мы используем за сутки. Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов", - рассказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что увеличенное количество дронов является еще недостаточным.

По словам Зеленского, удары по НПЗ имеют влияние на топливный баланс России, однако сейчас производство таких дронов зависит исключительно от финансирования. Президент также отметил, что дальнобойные БПЛА используются не только против НПЗ, но и против складов и военных объектов на временно оккупированных территориях и в самой России.

"На сегодня производство именно этих дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования этого оружия", - подытожил глава государства.

Топ комментарии
+2
Молодець, Володя! НПЗ це найголовніше! Треба масштабувати і прискорювати їх пошкодження і знищення!
20.09.2025 14:54 Ответить
+1
****, бийте по кремлю. ***** до сраки ці нпз. Він купе все у китайця та іранця
20.09.2025 14:30 Ответить
+1
Вова може заявляти що хоче.
Головне, яка реальна ситуація з дронами.

П'яний їздовий в колгоспі також багато заявляв.
Котру з доярок він ви🤬бе і на чому він крутив агронома разом з головою колгоспу.
Але нах🤬уй з роботи пішов їздовий, а всі інші залишилися.
20.09.2025 14:43 Ответить
Угу ...щаз-з-з ...))
Не продадуть , вони , йому паливо - а якщо і продадуть то по захмарним цінам !
20.09.2025 14:54 Ответить
Шоб вікна у кремлі побити? .

100-килограмовим дроном можна винести нафтопровід, а бо НПЗ, або кришу десь на будівлі зламати. Вибирайте...
20.09.2025 14:59 Ответить
Ми можемо перемогти тількі психологічно. Дрон - навряд, а от ракети по Москві - це добре. Трамп сам виплюне спагетті та побіжить до нас.
20.09.2025 15:16 Ответить
На скільки? На один в тиждень?
20.09.2025 14:45 Ответить
де наші ракети падла зелена??
20.09.2025 14:47 Ответить
о, чергова потужна балаболістична ракета від Зеленського!
20.09.2025 15:05 Ответить
иди к себе в кацапию и росказуй - Украина сама разбереться что и как
20.09.2025 15:22 Ответить
Найбільший НПЗ РФ - у Омську. (3679,6 км). Російська крилата Х-101 летить на 5500 км. У нас нічого подібного нема, слава Зе. Поки щось схоже буде, у нас не залишиться житла та підприємств.
20.09.2025 15:14 Ответить
 
 