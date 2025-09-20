Украина увеличивает применение дальнобойных дронов по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам РФ, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский заявил, что результативные удары по нефтеперерабатывающим заводам в России стали возможными благодаря росту производства украинских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

"Относительно НПЗ: дроны у нас есть, мы умеем их производить. Все зависит от количества дронов, которые мы используем за сутки. Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов", - рассказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что увеличенное количество дронов является еще недостаточным.

По словам Зеленского, удары по НПЗ имеют влияние на топливный баланс России, однако сейчас производство таких дронов зависит исключительно от финансирования. Президент также отметил, что дальнобойные БПЛА используются не только против НПЗ, но и против складов и военных объектов на временно оккупированных территориях и в самой России.

"На сегодня производство именно этих дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования этого оружия", - подытожил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности не должны ждать окончания войны, - Зеленский