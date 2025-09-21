На фронті відбулося 82 боєзіткнення, найбільше - на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб
Від початку доби на фронті відбулося 82 бойові зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 21 вересня, передає Цензор.НЕТ.
Удари по території України
Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Нововасилівка, Бобилівка, Бачівськ, Козаче, Біла Береза Сумської області; Михальчина Слобода, Блешня, Красний Хутір, Ясна Поляна Чернігівської області.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили три атаки загарбників, ще один бій триває. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув 17 керованих авіаційних бомб, та здійснив 102 артилерійські обстріли, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили дві ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають. Противник атакує поблизу Вовчанська та у бік Одрадного.
На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили шість наступальних дій ворога в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка, сім боїв тривають дотепер.
На Сіверському та Краматорському напрямках на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.
На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька, наразі бої тривають у двох локаціях. Авіаудару КАБами зазнала Костянтинівка.
На Покровському напрямку 28 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Одне бойове зіткнення триває дотепер.
Обстановка на Півдні
На Новопавлівському напрямку агресор 12 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Три бойові зіткнення ще тривають.
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Ольгівського.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районі Кам’янського та у бік Новоданилівки.
Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Інгулець та Одрадокам’янка на Придніпровському напрямку.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
Противник просунувся вздовж лісосмуг на південь і на північний схід від Новоіванівки і продовжує штурмувати в напрямку Успенівки і північніше в напрямку балки.
Покровський напрямок:
У західній, південно-західній та південній частинах Покровська активно діють російські маневрені групи та ДРГ.
У південній частині Покровська українські війська відбили ще одну атаку противника у північній частині дачних ділянок («Виноградники»). Плацдармом для атак російської піхоти у напрямку багатоповерхової житлової забудови є район селища Зеленівка (південна частина Покровська).
Під Покровськом ідуть бої за населений пункт Чунишине та за північну частину Удачного. На північ від останнього противнику вдалося увійти до східної частини Новопавлівки, де по ньому відпрацювали дронарі ЗСУ.
У Новопавлівці ситуація стабілізована, російських військ у ній немає."