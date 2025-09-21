Росіяни намагаються захоплювати малі населені пункти на шляху до Костянтинівки, - ОСУВ "Дніпро"

Російські війська намагаються захопити Костянтинівку, але їм це не вдається, оскільки наразі не змогли взяти Часів Яр та Торецьк.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, відповідаючи на питання, як довкола Костянтинівки відбуваються рухи ворога і якою є ситуація щодо села Ступочки.

"Щодо того, що довкола Костянтинівки і Ступочок - там вони (росіяни. - ред.) скоріше намагаються маневрувати. Скоріше намагаються цілити на малі населені пункти… закріпитися, щоб потім будувати собі якусь базу, плацдарм для подальшого наступу. Зараз у них це не дуже виходить", - розповів речник.

Він зауважив, що для росіян проблема полягає в тому, що вони не реалізували ціль повного заняття Часового Яру і Торецька.

"Росіяни цих цілей не досягли, а без цих цілей лізти на Костянтинівку стало дещо складніше, ніж вони на те сподівалося. Тому вони намагаються займати якісь малі населені пункти на шляху до міста. Але вже стикаються з українським опором", - зазначив Трегубов.

Водночас він наголосив, що зараз ситуація є складною для обох сторін.

Стосовно так званої сірої зони на території Дніпропетровщини, речник розповів, що загалом сіра зона є відносно відкритою місцевістю, через яку росіяни щодня намагаються пробратися на українську територію.

"Там проблема в тому, що Дніпропетровська область – достатньо-таки відкрита, тому там для росіян може не так зручно лізти, як, наприклад, десь, де більше лісопосадок, наприклад, чи де більша забудова. Але, тим не менше, лісопосадки там є, і вони ними користаються", - пояснив речник.

Водночас він додав, що часу у росіян, щоб користуватися ними, обмаль, поки дозволяє погода.

Трегубов зауважив, що загало у Дніпропетровській області атаки ворога є доволі частими і здебільшого відбуваються через кордон Донеччини: "Є і спроби закріплення різної успішності".