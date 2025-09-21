Россияне пытаются захватывать небольшие населенные пункты на пути к Константиновке, - ОСГВ "Днепр"

Российские войска пытаются захватить Константиновку, но им это не удается, поскольку пока не смогли взять Часов Яр и Торецк.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, отвечая на вопрос, как вокруг Константиновки происходят движения врага и какова ситуация по селу Ступочки.

"Относительно того, что вокруг Константиновки и Ступочек - там они (россияне. - ред.) скорее пытаются маневрировать. Скорее пытаются целиться на малые населенные пункты... закрепиться, чтобы потом строить себе какую-то базу, плацдарм для дальнейшего наступления. Сейчас у них это не очень получается", - рассказал спикер.

Он отметил, что для россиян проблема заключается в том, что они не реализовали цель полного занятия Часова Яра и Торецка.

"Россияне этих целей не достигли, а без этих целей лезть на Константиновку стало несколько сложнее, чем они на то надеялись. Поэтому они пытаются занимать какие-то малые населенные пункты на пути к городу. Но уже сталкиваются с украинским сопротивлением", - отметил Трегубов.

В то же время он отметил, что сейчас ситуация является сложной для обеих сторон.

Относительно так называемой серой зоны на территории Днепропетровщины, спикер рассказал, что в целом серая зона является относительно открытой местностью, через которую россияне ежедневно пытаются пробраться на украинскую территорию.

"Там проблема в том, что Днепропетровская область - довольно-таки открытая, поэтому там для россиян может не так удобно лезть, как, например, где-то, где больше лесопосадок, например, или где большая застройка. Но, тем не менее, лесопосадки там есть, и они ими пользуются", - пояснил спикер.

В то же время он добавил, что времени у россиян, чтобы пользоваться ими, мало, пока позволяет погода.

Трегубов отметил, что в целом в Днепропетровской области атаки врага довольно часты и в основном происходят через границу Донецкой области: "Есть и попытки закрепления различной успешности".