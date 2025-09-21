На фронте произошло 82 боестолкновения, больше всего - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 82 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 21 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бояро-Лежачие, Нововасильевка, Бобылевка, Бачевск, Казачье, Белая Береза Сумской области; Михальчина Слобода, Блешня, Красный Хутор, Ясная Поляна Черниговской области.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки захватчиков, еще один бой продолжается. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил 17 управляемых авиационных бомб, и совершил 102 артиллерийских обстрела, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили две вражеские атаки, еще пять боестолкновений продолжаются. Противник атакует вблизи Волчанска и в сторону Отрадного.

На Купянском направлении наши воины успешно остановили шесть наступательных действий врага в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское и Новоселовка, семь боев продолжаются до сих пор.

На Северском и Краматорском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Плещеевки, Русина Яра, Полтавки и Торецка, сейчас бои продолжаются в двух локациях. Авиаудару КАБами подверглась Константиновка.

На Покровском направлении 28 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Чунишино, Зверево, Удачное, Котлино и Дачное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сичневое, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское. Три боевых столкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов вблизи Ольговского.

На Ореховском направлении враг четыре раза пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районе Каменского и в сторону Новоданиловки.

Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Ингулец и Отрадокаменка на Приднепровском направлении.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.