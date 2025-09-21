На фронте произошло 82 боестолкновения, больше всего - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 82 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 21 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Удары по территории Украины
В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бояро-Лежачие, Нововасильевка, Бобылевка, Бачевск, Казачье, Белая Береза Сумской области; Михальчина Слобода, Блешня, Красный Хутор, Ясная Поляна Черниговской области.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки захватчиков, еще один бой продолжается. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил 17 управляемых авиационных бомб, и совершил 102 артиллерийских обстрела, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток Силы обороны отбили две вражеские атаки, еще пять боестолкновений продолжаются. Противник атакует вблизи Волчанска и в сторону Отрадного.
На Купянском направлении наши воины успешно остановили шесть наступательных действий врага в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское и Новоселовка, семь боев продолжаются до сих пор.
На Северском и Краматорском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Плещеевки, Русина Яра, Полтавки и Торецка, сейчас бои продолжаются в двух локациях. Авиаудару КАБами подверглась Константиновка.
На Покровском направлении 28 раз в течение суток начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Чунишино, Зверево, Удачное, Котлино и Дачное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении агрессор 12 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сичневое, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское. Три боевых столкновения еще продолжаются.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов вблизи Ольговского.
На Ореховском направлении враг четыре раза пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районе Каменского и в сторону Новоданиловки.
Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Ингулец и Отрадокаменка на Приднепровском направлении.
Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Противник просунувся вздовж лісосмуг на південь і на північний схід від Новоіванівки і продовжує штурмувати в напрямку Успенівки і північніше в напрямку балки.
Покровський напрямок:
У західній, південно-західній та південній частинах Покровська активно діють російські маневрені групи та ДРГ.
У південній частині Покровська українські війська відбили ще одну атаку противника у північній частині дачних ділянок («Виноградники»). Плацдармом для атак російської піхоти у напрямку багатоповерхової житлової забудови є район селища Зеленівка (південна частина Покровська).
Під Покровськом ідуть бої за населений пункт Чунишине та за північну частину Удачного. На північ від останнього противнику вдалося увійти до східної частини Новопавлівки, де по ньому відпрацювали дронарі ЗСУ.
У Новопавлівці ситуація стабілізована, російських військ у ній немає."