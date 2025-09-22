Франція визнала державу Палестина
Франція офіційно визнала Палестинську державу, повідомив президент Емманюель Макрон під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Це визнання є способом підтвердити, що палестинський народ не є зайвим народом. Навпаки, це народ, який ніколи ні з чим не прощається. Визнання законних прав палестинського народу ніяк не обмежує права ізраїльського народу, який Франція підтримувала з першого дня [...] Саме тому, що ми впевнені, що це визнання є єдиним рішенням, яке дозволить досягти миру для Ізраїлю", - заявив Макрон.
Водночас він наголосив, що Франція зможе ухвалити рішення про відкриття посольства у Палестині тільки після звільнення ізраїльських заручників, утримуваних терористичним угрупуванням ХАМАС у секторі Гази, і встановлення перемир'я.
"Вимоги Франції до Ізраїлю не будуть меншими, ніж до її європейських партнерів", - повідомив глава Франції, зазначивши, що рівень стосунків залежатиме від того, як ізраїльська сторона виконуватиме вимоги щодо припинення війни та переговорів про мир.
Також він очікує, що арабські і мусульманські країни, які ще не визнали Ізраїль, зроблять це й підтримуватимуть з ним нормальні відносини.
Французький президент заявив, що хоче "запустити механізм миру, який відповідатиме потребам усіх". Він вважає, що першим етапом цього плану має бути звільнення 48 заручників, яких утримує терористичне угрупування ХАМАС, та припинення військових операцій у секторі Гази.
"ХАМАС був переможений у військовому плані завдяки нейтралізації його лідерів і керівників. Він повинен бути переможений у політичному плані, щоб бути остаточно ліквідованим після укладення перемир'я", - зазначив Макрон, додавши, що необхідно "докласти спільних зусиль", аби надати допомогу жителям Гази.
За словами Макрона, після першого етапу має розпочатися другий, у який входить стабілізація та відбудова сектору Гази: "Перехідна адміністрація, до складу якої увійдуть Палестинська автономія, палестинська молодь, а також сили безпеки, підготовку яких ми прискорюємо, матиме монополію на безпеку в Газі. Вона здійснить розформування та роззброєння Хамасу за підтримки міжнародних партнерів та з використанням засобів, необхідних для виконання цього складного завдання".
Керівник Франції зазначив, що його країна готова взяти участь у міжнародній місії зі стабілізації та разом з європейськими партнерами підтримати формування й оснащення палестинських сил безпеки.
"Палестинська держава також повинна [...] надати своєму народу оновлені та безпечні умови для демократичного самовираження", - зауважив Макрон.
Цей крок став логічним продовженням багаторічної дипломатичної лінії Парижа, але вперше було оголошено офіційно й на найвищій міжнародній трибуні.
Символічно, що Франція зробила це разом із Саудівською Аравією - регіональним гравцем, який прагне повернути собі роль посередника у врегулюванні.
Сталося це під час візиту пакистанського прем'єра Шахбаза Шаріфа до Ер-Ріяду. Тепер країни зобов'язані захищати одна одну у разі агресії.
Угода про взаємну оборону між Пакистаном і Саудівською Аравією означає, що Пакистан надасть Ер-Ріяду свій ядерний арсенал у разі агресії проти країни, що підтвердив радник принца Мохаммеда бен Салмана агентству France-Presse.
Ґардіан: Y1958 року Британія продала Ізраїлю 20 тон важкої води, що дозволило тій країні запустити ядерний реактор на об'єкті "Дімона" у пустелі Неґев.
Тепер і сторики і політики висловлюють цілковите здивування, що продаж не було обумовлено жодними вимогами до Ізраїлю не використовувати матеріал у військових цілях, а також тим фактом, що оборудку тримали у таїні від Сполучених Штатів.
На той час Британія і США були ключовими союзниками і співпрацювали у створенні атомної зброї, а єдиним іншим членом ядерного клубу був Радянський Союз, пише Ґардіан.
Невдовзі до тих країн приєдналася і Франція, і саме французи допомагали Ізраїлю будувати перший ядерний реактор. Але для його використання у військових цілях ізраїльтянам бракувало важкої води, і те, що вони отримали її саме від британців, стало цілковитою несподіванкою для США.
На початку 1960-х адміністрація президента Кеннеді докладала надзвичайних зусиль, щоби перешкодити поширенню ядерних технологій, і особливу стурбованість Вашингтона викликали саме дії Ізраїлю, але тодішній прем'єр країни Давид Бен-Гуріон твердив, що дослідження на реакторі у пустелі Неґев мають виключно науковий характер, а для виробництва зброї Ізраїлю все одно бракує матеріалів.
Проте на той час Ізраїль вже мав усі необхідні складові для створення першої атомної бомби, пише Ґардіан, отримавши від британців важку воду. Сама Британія придбала її у Норвегії, але вибір технології виробництва плутонію для бомб було зроблено у бік графітових стрижнів, і Лондон прагнув позбутися важкої води, щоби відшкодувати витрачені на неї кошти.
За тодішніми цінами 20 тон важкої води коштували півтора мільйони фунтів - доволі великі гроші. Коли Ізраїль звернувся з пропозицією придбати матеріал, британці навіть не висували вимог щодо обмежень на його використання.
Формально було вирішено, що Британія продає воду назад Норвегії, а та перепродає її Ізраїлю, але фактично матеріал було завантажено відразу на ізраїльські кораблі.
Ізраїльтянам бракувало ще 5 тон важкої води, і британці, стурбовані можливим її використанням у військових цілях, відмовились продати додаткову кількість.
Проте ця стурбованість, пише Ґардіан, була запізнілою. На той час, коли під час візиту прем'єра Бен-Гуріона до Лондона 1961 року уряд Британії запропонував здійснити міжнародну інспекцію реактору "Дімона", Ізраїль
відмовився, і припускають, що вже тоді він мав свою першу атомну бомбу.
А що робити з депутатами від ХАМАСу яких більшість у Палестинській законодавчій раді (ПЗР)?
На виборах до Палестинської законодавчої ради другого скликання 25 січня 2006 року, за офіційними даними,
74 місця отримав список «Зміни та реформи» (ХАМАС)
45 - ФАТХ
3 - список "Мученик Абу Алі Мустафа" (НФОП)
2 - "Альтернатива" (ДФОП, ПНП, ФІДА)
2 - "Незалежна Палестина" (Палестинська Національна Ініціатива)
2 - "Третій шлях"
4 - незалежні кандидати.
Мандат ПЗР було продовжено в 2009 році Центральною радою Організації звільнення Палестини до проведення нових виборів, які досі не відбулися.
Вибачте, за мій "французький"...