САП просить конфіскувати будинок і земельну ділянку в.о. голови Митної служби Звягінцева

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи на понад 3,2 млн грн, якими користується чинний головний митник.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, наразі обов’язки очільника митниці виконує Сергій Звягінцев.

"Мова йде про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Як з’ясувалося, ця нерухомість була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина. Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора в порядку забезпечення позову на активи накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Про хід та результати розгляду цивільної справи у САП повідомлять додатково.

Раніше САП повідомила про підозру очільнику Митної служби Звягінцеву за недакларування майна на понад $100 тисяч.

Згодом справу передали до суду.

