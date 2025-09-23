САП просит конфисковать дом и земельный участок и.о. главы Таможенной службы Звягинцева

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать необоснованными активы на более 3,2 млн грн, которыми пользуется действующий главный таможенник.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, сейчас обязанности главы таможни исполняет Сергей Звягинцев.

"Речь идет о жилом доме площадью 236,8 кв. м и земельном участке под Киевом, на котором он расположен. Как выяснилось, эта недвижимость была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья. Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска на активы наложен арест", - говорится в сообщении.

О ходе и результатах рассмотрения гражданского дела в САП сообщат дополнительно.

Ранее САП сообщила о подозрении главе Таможенной службы Звягинцеву за недакционирование имущества на более $100 тысяч.

Впоследствии дело передали в суд.

