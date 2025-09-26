ССО знищили пускову установку "Іскандер" та 5 заряджальних машин: уражено "Панцир-С1", - Генштаб ЗСУ
Воїни Сил спеціальних операцій знищили ОТРК "Іскандер" 448-ої ракетної бригади РФ на Курщині.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Удару було завдано 9 серпня.
Так, воїни атакували ангари, які використовували окупанти з 448-ої ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ.
Що вдалося знищити
- 5 транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;
- 1 пускову установка ОТРК "Іскандер";
- уражено ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;
- зруйновано склади та уражено автомобільну техніку.
Раніше про атаку повідомляли ЗМІ.
А от якби інформація "проходила перевірку" в ОПі - то на нас без будь-яких фото-підтвердженнь вивалили б "переможеньку" вже через годину, того ж 9 серпня.
Саме тому статистика ГШ ЗСУ все частіше використовується у різних офіційних промовах урядовців країн Заходу. На відміну від служби, в якій працює какашенков, пресс-служба ГШ ЗСУ надає об'єктивні дані, а не вигадані.