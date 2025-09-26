УКР
ССО знищили пускову установку "Іскандер" та 5 заряджальних машин: уражено "Панцир-С1", - Генштаб ЗСУ

Знищено пускову установку Іскандер та іншу техніку РФ на Курщині

Воїни Сил спеціальних операцій знищили ОТРК "Іскандер" 448-ої ракетної бригади РФ на Курщині.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано 9 серпня.

Так, воїни атакували ангари, які використовували окупанти з 448-ої ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ.

Що вдалося знищити

  • 5 транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;
    - 1 пускову установка ОТРК "Іскандер";
    - уражено ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;
    - зруйновано склади та уражено автомобільну техніку.

Раніше про атаку повідомляли ЗМІ.

Читайте: ССО провели успішні дії в тилу РФ, здійснивши засідку на транспорт російських окупантів. ВIДЕО

знищення (8318) ССО Сили спеціальних операцій (566) Іскандер (2)
ОК! Тільки чому так пізно повідомили?
26.09.2025 15:27 Відповісти
інфа проходила перевірку через малюка і ОПу
26.09.2025 15:29 Відповісти
Через Малюка - можливо. Нічого в цьому не бачу. Реально - можливо, що один з каналів підтверджень - це агентурна робота СБУ тощо.

А от якби інформація "проходила перевірку" в ОПі - то на нас без будь-яких фото-підтвердженнь вивалили б "переможеньку" вже через годину, того ж 9 серпня.
26.09.2025 17:10 Відповісти
Може тому, що ГШ ЗСУ (як і інші складові СОУ), якщо немає даних об`єктивного контролю чи підтверджень з декількох "незалижних" джерел - п*здіти не дуже *******?

Саме тому статистика ГШ ЗСУ все частіше використовується у різних офіційних промовах урядовців країн Заходу. На відміну від служби, в якій працює какашенков, пресс-служба ГШ ЗСУ надає об'єктивні дані, а не вигадані.
26.09.2025 17:07 Відповісти
 
 