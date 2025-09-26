РУС
ССО уничтожили пусковую установку "Искандер" и 5 заряжающих машин: поражен "Панцирь-С1", - Генштаб ВСУ

Уничтожена пусковая установка Искандер и другая техника РФ на Курщине

Воины Сил специальных операций уничтожили ОТРК "Искандер" 448-й ракетной бригады РФ на Курщине.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен 9 августа.

Так, воины атаковали ангары, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики в Курской области РФ.

Что удалось уничтожить

  • 5 транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
    - 1 пусковую установку ОТРК "Искандер";
    - поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;
    - разрушены склады и поражена автомобильная техника.

Ранее об атаке сообщали СМИ.

Читайте: ССО провели успешные действия в тылу РФ, осуществив засаду на транспорт российских оккупантов. ВИДЕО

уничтожение (8001) ССО (572) Искандер (2)
ОК! Тільки чому так пізно повідомили?
показать весь комментарий
26.09.2025 15:27 Ответить
інфа проходила перевірку через малюка і ОПу
показать весь комментарий
26.09.2025 15:29 Ответить
 
 