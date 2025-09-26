ССО уничтожили пусковую установку "Искандер" и 5 заряжающих машин: поражен "Панцирь-С1", - Генштаб ВСУ
Воины Сил специальных операций уничтожили ОТРК "Искандер" 448-й ракетной бригады РФ на Курщине.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удар был нанесен 9 августа.
Так, воины атаковали ангары, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики в Курской области РФ.
Что удалось уничтожить
- 5 транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
- 1 пусковую установку ОТРК "Искандер";
- поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;
- разрушены склады и поражена автомобильная техника.
Ранее об атаке сообщали СМИ.
