ССО уничтожили пусковую установку "Искандер" и 5 заряжающих машин: поражен "Панцирь-С1", - Генштаб ВСУ

Воины Сил специальных операций уничтожили ОТРК "Искандер" 448-й ракетной бригады РФ на Курщине.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен 9 августа.

Так, воины атаковали ангары, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики в Курской области РФ.

Что удалось уничтожить

5 транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;

- 1 пусковую установку ОТРК "Искандер";

- поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;

- разрушены склады и поражена автомобильная техника.

Ранее об атаке сообщали СМИ.

