Украинские дроны уничтожили шесть машин ОТРК "Искандер" в Краснодарском крае РФ, - DeffenceExpress. ФОТОрепортаж

Украинские дальнобойные дроны уничтожили сразу шесть машин из состава оперативного тактического ракетного комплекса "Искандер".

Об этом пишет DeffenceExpress, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фото с техникой было опубликовано в телеграм-канале "Досье Шпиона".





"На них - серия красноречивых кадров сожженные машины МЗКТ-7930, которые используются в этом комплексе. Указано, что удар был нанесен по полигону "Молькино", что в Краснодарском крае, с помощью 14 дронов, и он произошел в 20-х числах августа. Нужно отметить, что рядом с этим полигоном, в населенном пункте Горячий ключ, находится место постоянной дислокации 1-й ракетной бригады ВС РФ, имеющей на вооружении ОТРК "Искандер", - говорится в сообщении.

В то же время следует учитывать то, что в составе комплекса "Искандер" находятся не только пусковые, которые имеют индекс 9П78-1, но и целый ряд других машин. Это транспортно-заряжающая 9Т250, которая также монтируется на шасси МЗКТ-7930, а также КШМ, машина технического обслуживания, пункт расчета пуска и машинная жизнеобеспечения, все - на шасси КамАЗ.

На фото видно шесть сожженных машин на шасси МЗКТ-7930 и одну - на базе КамАЗа. И на момент публикации вопрос, сколько из уничтоженных машин - пусковые, а сколько - транспортно-заряжающие, очень дискуссионный. Тем более, что это первые фото уничтоженных машин ОТРК "Искандер" вообще, и сравнить не с чем.

В то же время, определенную подсказку дают технические люки, которые различаются в пусковой и транспортно-заряжающей машине. В частности, на это обратили внимание в сообществе "КіберБорошно".

В "КіберБорошно" считают, что была уничтожена только одна пусковая и пять ТЗМ 9Т250. При этом пусковая находилась в отдельном ангаре. Стоит добавить, что рашисты явно пытались потушить пожар, на что намекают огнетушители и ведра, но не получилось.

