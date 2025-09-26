Росіяни поцілили по об’єкту цивільної інфраструктури на Запоріжжі: є постраждалі, без світла майже 9 тисяч абонентів. ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері 26 вересня російські окупанти атакували дронами Запорізьку область. Є влучання по об'єкту цивільної інфраструктури, попередньо - є поранені.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни поцілили по обʼєкту цивильної інфраструктури. Попередньо є постраждалі. Детальна інформація пізніше", - повідомив посадовець о 23:22.

Перед цим повідомлялося про вибухи у Запорізькій області на тлі атаки ворожих БпЛА.

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину.

Також внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя.

Читайте також: Росіяни атакували дроном Гуляйпільську громаду: одна людина загинула, ще одна - поранена