"Слуга народу" Жупанин поставив під сумнів законність рішення Наглядової Ради "Укренерго" про звільнення керівництва компанії

Рішення наглядової ради НЕК "Укренерго" щодо звільнення голови правління компанії є незрозумілою ескалацією напередодні опалювального сезону. Воно ухвалене з порушенням процедур.

Жупанин нагадав, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вже раніше фіксувала процедурні порушення в роботі наглядової ради "Укренерго" - зокрема порушення строків скликання засідань та невідповідність порядку погодження кандидатур.

"НКЦПФР уже виносила зауваження про необхідність дотримання процедур. І тут вони знову їх не дотримуються і абсолютно несподівано для всіх приймають такі рішення", - зазначив депутат.

За його словами, порушення повторилися й цього разу. "(26 вересня. - Ред.) в один день відбулося засідання комітету з питань призначень, і того ж дня прийняли рішення всіх звільнити. Тобто ви знову не дотримуєтеся процедури, яку вам уже чітко вказували", - підкреслив Жупанин.

Він нагадав, що голова правління був призначений лише на початку літа після відкритого конкурсу.

"На це витрачено купа грошей, купа часу. Правління було призначене тільки на початку літа, були витрачені державні кошти на конкурс, за правління всі одноголосно голосували. І зараз я не бачу причин, чому наглядова так ескалює ситуацію і приймає таке рішення", - сказав він.

Депутат додав, що навіть за наявності розбіжностей із Міністерством енергетики, яке є акціонером компанії, у наглядової ради були інші способи впливати та відстоювати свої позиції.

"Є маса інших способів впливати та відстоювати свої позиції, навіть якщо у тебе є розбіжності з міністерством. Міністерство є акціонером, і не можна відкидати їх і робити що хочеш", - наголосив Жупанин.

Напередодні складного зимового періоду компанії потрібна стабільність, а не управлінський хаос, підсумував депутат.

"Компанія, на яку покладене завдання енергостійкості країни, перебуває в штормі управлінському, в хаосі… Замість того, щоби згуртуватися і функціонувати на благо компанії, ви заходите в новий виток конфлікту з акціонером, з державою взагалі", - резюмував він.

Нагадаємо, Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови НЕК "Укренерго". Він був обраним кілька місяців тому за підсумками відкритого і прозорого конкурсу з залученням західних стейкхолдерів. Деталей щодо мотивів рішення наразі немає.