"Слуга народа" Жупанин поставил под сомнение законность решения Наблюдательного совета "Укрэнерго" об увольнении руководства компании

Решение наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" об увольнении председателя правления компании является непонятной эскалацией накануне отопительного сезона. Оно принято с нарушением процедур.

Об этом заявил народный депутат Андрей Жупанин.

Жупанин напомнил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже ранее фиксировала процедурные нарушения в работе наблюдательного совета "Укрэнерго" - в частности, нарушение сроков созыва заседаний и несоответствие порядка согласования кандидатур.

"НКЦБФР уже выносила замечания о необходимости соблюдения процедур. И здесь они снова их не соблюдают и совершенно неожиданно для всех принимают такие решения", - отметил депутат.

По его словам, нарушения повторились и в этот раз. "(26 сентября. - Ред.) в один день состоялось заседание комитета по вопросам назначений, и в тот же день приняли решение всех уволить. То есть вы снова не придерживаетесь процедуры, которую вам уже четко указывали", - подчеркнул Жупанин.

Он напомнил, что председатель правления был назначен только в начале лета после открытого конкурса.

"На это потрачена куча денег, куча времени. Правление было назначено только в начале лета, были потрачены государственные средства на конкурс, за правление все единогласно голосовали. И сейчас я не вижу причин, почему наблюдательный так эскалирует ситуацию и принимает такое решение", - сказал он.

Депутат добавил, что даже при наличии разногласий с Министерством энергетики, которое является акционером компании, у наблюдательного совета были другие способы влиять и отстаивать свои позиции.

"Есть масса других способов влиять и отстаивать свои позиции, даже если у тебя есть разногласия с министерством. Министерство является акционером, и нельзя отвергать их и делать что хочешь", - подчеркнул Жупанин.

Накануне сложного зимнего периода компании нужна стабильность, а не управленческий хаос, подытожил депутат.

"Компания, на которую возложена задача энергоустойчивости страны, находится в шторме управленческом, в хаосе... Вместо того, чтобы сплотиться и функционировать на благо компании, вы заходите в новый виток конфликта с акционером, с государством вообще", - резюмировал он.

Напомним, Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы НЭК "Укрэнерго". Он был избран несколько месяцев назад по итогам открытого и прозрачного конкурса с привлечением западных стейкхолдеров. Деталей относительно мотивов решения пока нет.