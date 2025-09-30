РФ посилює кампанію повітряних ударів по Україні, - Міноборони
РФ планує наростити кампанію повітряних ударів. Агресор продовжить атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки з метою посилення психологічного тиску на українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю українській службі британського BBC News заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
"Кремль буде підвищувати ставки, агресор нарощуватиме інтенсивність повітряних атак і кількість засобів ураження. Це черговий виклик як для нас, як для України, так і для наших партнерів і союзників. Удари по енергетиці та житлових будинках українців — це величезний психологічний тиск не лише на українців", - зазначив замміністра.
Нагадаємо, Київ звернувся до партнерів із проханням надати щонайменше 10 систем середньої дальності Patriot. Ця система протиповітряної оборони здатна збивати російські балістичні ракети, зокрема гіперзвукові аеробалістичні "Кинджали".
