УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8736 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
923 6

РФ посилює кампанію повітряних ударів по Україні, - Міноборони

Гаврилюк про посилання обстрілів РФ

РФ планує наростити кампанію повітряних ударів. Агресор продовжить атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки з метою посилення психологічного тиску на українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю українській службі британського BBC News заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

"Кремль буде підвищувати ставки, агресор нарощуватиме інтенсивність повітряних атак і кількість засобів ураження. Це черговий виклик як для нас, як для України, так і для наших партнерів і союзників. Удари по енергетиці та житлових будинках українців — це величезний психологічний тиск не лише на українців", - зазначив замміністра.

Нагадаємо, Київ звернувся до партнерів із проханням надати щонайменше 10 систем середньої дальності Patriot. Ця система протиповітряної оборони здатна збивати російські балістичні ракети, зокрема гіперзвукові аеробалістичні "Кинджали".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни ставлять на "шахеди" 16-канальні системи для обходу української РЕБ, - Міноборони

Автор: 

обстріл (31100) Гаврилюк Іван (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZXCbU5HACO5ub9jKK6u-rqVRkLGl_c2RKfghFII7Hek2jGMAz1lYH3jtT-Aabmmh4BgTD6oYQA31EwaOULzJlXA1rBE8Fn7KE_orwlj2zMrcFExHgvB0jC2kdRZBgBaWY8nFwMqhd08BSu3mKiwZbCg8tzEf5ixiHNZHfvDy54F-IgXvy6AoyDUdqpxTVYaCPA&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

Дорогі друзі. Похолодало. Хлопці й дівчатка ТАМ почали мерзнути. Ми можемо зачинити вікна, увімкнути кондиціонери на обігрів або дочекатися опалювального сезону, а НАШІ…

Наші просять обігрівачі. Ці теплодуйчики на паливі працюють тихо. Передам батальйону «Свобода». Вони на Покровському напрямку.
показати весь коментар
30.09.2025 07:03 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 07:05 Відповісти
а ще рф посилюе людоловство руками влади, щоб і на землі не заспокойвулись...
показати весь коментар
30.09.2025 07:06 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 07:12 Відповісти
Величезним психологічним тиском є відсутність відповідної відповіді по російській енергетиці.
показати весь коментар
30.09.2025 07:38 Відповісти
Ніззя, бо ***** на всіх нападе і третя світова почнеться. Сумно все це. В генасамблеї ООН слухають висери рібентропа **********, а кривавому маньяку стелять червоні доріжки та аплодують замісьть того щоб їх просто заарештувати та відправити до Гаги
показати весь коментар
30.09.2025 07:55 Відповісти
 
 