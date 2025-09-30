РУС
РФ усиливает кампанию воздушных ударов по Украине, - Минобороны

Гаврилюк о ссылках обстрелов РФ

РФ планирует нарастить кампанию воздушных ударов. Агрессор продолжит атаковать объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома с целью усиления психологического давления на украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью украинской службе британского BBC News заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

"Кремль будет повышать ставки, агрессор будет наращивать интенсивность воздушных атак и количество средств поражения. Это очередной вызов как для нас, как для Украины, так и для наших партнеров и союзников. Удары по энергетике и жилых домах украинцев - это огромное психологическое давление не только на украинцев", - отметил замминистра.

Напомним, Киев обратился к партнерам с просьбой предоставить не менее 10 систем средней дальности Patriot. Эта система противовоздушной обороны способна сбивать российские баллистические ракеты, в частности гиперзвуковые аэробаллистические "Кинжалы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ставят на "Шахеды" 16-канальные системы для обхода украинской РЭБ, - Минобороны

обстрел (29762) Гаврилюк Иван (34)
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZXCbU5HACO5ub9jKK6u-rqVRkLGl_c2RKfghFII7Hek2jGMAz1lYH3jtT-Aabmmh4BgTD6oYQA31EwaOULzJlXA1rBE8Fn7KE_orwlj2zMrcFExHgvB0jC2kdRZBgBaWY8nFwMqhd08BSu3mKiwZbCg8tzEf5ixiHNZHfvDy54F-IgXvy6AoyDUdqpxTVYaCPA&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

Дорогі друзі. Похолодало. Хлопці й дівчатка ТАМ почали мерзнути. Ми можемо зачинити вікна, увімкнути кондиціонери на обігрів або дочекатися опалювального сезону, а НАШІ…

Наші просять обігрівачі. Ці теплодуйчики на паливі працюють тихо. Передам батальйону «Свобода». Вони на Покровському напрямку.
показать весь комментарий
30.09.2025 07:03 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 07:05 Ответить
а ще рф посилюе людоловство руками влади, щоб і на землі не заспокойвулись...
показать весь комментарий
30.09.2025 07:06 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 07:12 Ответить
Величезним психологічним тиском є відсутність відповідної відповіді по російській енергетиці.
показать весь комментарий
30.09.2025 07:38 Ответить
Ніззя, бо ***** на всіх нападе і третя світова почнеться. Сумно все це. В генасамблеї ООН слухають висери рібентропа **********, а кривавому маньяку стелять червоні доріжки та аплодують замісьть того щоб їх просто заарештувати та відправити до Гаги
показать весь комментарий
30.09.2025 07:55 Ответить
Есть единственно возможный ответ. Каждый дом в мааацкве должен выглядеть вот так.
показать весь комментарий
30.09.2025 08:32 Ответить
Вони нарощують..в ми..?
показать весь комментарий
30.09.2025 08:58 Ответить
 
 