РФ усиливает кампанию воздушных ударов по Украине, - Минобороны
РФ планирует нарастить кампанию воздушных ударов. Агрессор продолжит атаковать объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома с целью усиления психологического давления на украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью украинской службе британского BBC News заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.
"Кремль будет повышать ставки, агрессор будет наращивать интенсивность воздушных атак и количество средств поражения. Это очередной вызов как для нас, как для Украины, так и для наших партнеров и союзников. Удары по энергетике и жилых домах украинцев - это огромное психологическое давление не только на украинцев", - отметил замминистра.
Напомним, Киев обратился к партнерам с просьбой предоставить не менее 10 систем средней дальности Patriot. Эта система противовоздушной обороны способна сбивать российские баллистические ракеты, в частности гиперзвуковые аэробаллистические "Кинжалы".
