Альона і Олександр Лєсніченки та їхні сини Денис і Єгор загинули внаслідок удару РФ по Чернеччині. Жінка була вагітна двійнею. ФОТО

Сьогодні вночі внаслідок ворожого удару безпілотником по домівці родини у селі Чернеччина на Сумщині трагічно загинула вся родина: подружжя - Альона та Олександр Лєсніченко, а також їхні двоє дітей - Денис та Єгор Лєсніченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернеччинську гімназію Краснопільської селищної ради.

Як повідомляє видання "Кордон.медіа", родина Лєсніченків переїхала до Чернеччини з Краснопілля, адже їхній будинок був пошкоджений.

Альона була родом з Чернеччини, тому сім'я переїхала у батьківську хату. Сьогодні вночі туди поліцив ворожих безпілотник.

Тіла господарів та їхніх маленьких синів рятувальники дістали з-під завалів. Жінка була вагітна двійнею.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вдарив дроном по Чернеччині на Сумщині: загинула сім’я з двома дітьми.

