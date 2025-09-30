УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12472 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Сумщину
4 729 20

Альона і Олександр Лєсніченки та їхні сини Денис і Єгор загинули внаслідок удару РФ по Чернеччині. Жінка була вагітна двійнею. ФОТО

Сьогодні вночі внаслідок ворожого удару безпілотником по домівці родини у селі Чернеччина на Сумщині трагічно загинула вся родина: подружжя - Альона та Олександр Лєсніченко, а також їхні двоє дітей - Денис та Єгор Лєсніченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернеччинську гімназію Краснопільської селищної ради.

Загиблі в Чернеччині

Також читайте: Одна людина загинула та ще одна поранена внаслідок атаки БпЛА на Сумщину

Як повідомляє видання "Кордон.медіа", родина Лєсніченків переїхала до Чернеччини з Краснопілля, адже їхній будинок був пошкоджений.

Альона була родом з Чернеччини, тому сім'я переїхала у батьківську хату. Сьогодні вночі туди поліцив ворожих безпілотник.

Тіла господарів та їхніх маленьких синів рятувальники дістали з-під завалів. Жінка була вагітна двійнею.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вдарив дроном по Чернеччині на Сумщині: загинула сім’я з двома дітьми.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

діти (5323) обстріл (31108) Сумська область (4269) жертви (1908) Сумський район (422) Чернеччина (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Фашисти і нацисти із росії нелюди, горіти вам всім в пеклі.
Царство Небесне загиблим. Яке ж це велике горе!
показати весь коментар
30.09.2025 12:55 Відповісти
+11
Кацапські монстри вбили шестеро людей , так як дружина
була вагітною двійнею , це просто жахливо , що витворяють
кремлівські вбивці з нами
показати весь коментар
30.09.2025 13:04 Відповісти
+10
Нескінчений біль та горе за нашими діточками , які загинули
від клятих москалів 😪😪😪

показати весь коментар
30.09.2025 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фашисти і нацисти із росії нелюди, горіти вам всім в пеклі.
Царство Небесне загиблим. Яке ж це велике горе!
показати весь коментар
30.09.2025 12:55 Відповісти
кацапи гнилі - не люди.дарма їх проклинать.
показати весь коментар
30.09.2025 12:57 Відповісти
Нескінчений біль та горе за нашими діточками , які загинули
від клятих москалів 😪😪😪

показати весь коментар
30.09.2025 12:59 Відповісти
Справа не в "клятих москалях", а в тих, хто віддає накази на знищення українців. Це Пуйло і його найближче оточення. Проблема в тому, що за три роки війни СБУ під керівництвом Малюка не потривожило комфортне життя ЖОДНОГО з цих реальних злочинців! Натомість Малюк шугає журналістів і шантажує НАБУ і САП. Ці всі злочини режиму Пуйла будуть продовжуватися далі доти, доки на місці Малюка не з'явиться справжній начальник СБУ, який буде вести боротьбу з реальним ворогом, тим , який віддає злочинні накази, а не з вітряними млинами.
показати весь коментар
30.09.2025 13:12 Відповісти
а для нас справа в тих, хто ті накази виконує
показати весь коментар
30.09.2025 13:17 Відповісти
Ну то їжте.
показати весь коментар
30.09.2025 13:21 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 13:03 Відповісти
Кацапські монстри вбили шестеро людей , так як дружина
була вагітною двійнею , це просто жахливо , що витворяють
кремлівські вбивці з нами
показати весь коментар
30.09.2025 13:04 Відповісти
чим довше триватиме війна, тим більше буде руйнувань і смертей, в тому числі і дитячих
показати весь коментар
30.09.2025 13:09 Відповісти
чим довше існуватиме рашка, тим більше буде смертей і руйнувань
показати весь коментар
30.09.2025 13:18 Відповісти
цікаво, як можна перемогти державу з величезним ядерним арсеналом, якого боїться навіть НАТО?
показати весь коментар
30.09.2025 13:55 Відповісти
і не тільки перемогти, а навіть зруйнувати, розвалити, як багато-хто сподівається
показати весь коментар
30.09.2025 13:57 Відповісти
Кацапсіна, вали звідси і не смерди. Краще йди займай чергу на заправці бо будеш смоктати за каністру бензину
показати весь коментар
30.09.2025 14:15 Відповісти
якби в тій рашистській зброї була б хоч якась перспектива, путін би вже перетворив столиці всіх світових держав у свої резиденції. Нехай спробує - абиж в момент вибуху самі ж вони і не злетіли куди вонитам збирались - у рашистський рай. А нам... ну навіть якщо спрацює - це нічим не гірше, ніж дочікуватись, коли якась чергова бомба бахне у мій дім
показати весь коментар
30.09.2025 14:17 Відповісти
Омерзительная русская нация.. А запад стыдливо отворачивает хлебальник. Если бы такое случилось в Израиле, с тамошней семьёй ж..шидов , Израиль вместе с Америкой перемешал бы в навоз сектор Газа. Что поделать, мы не ж..шиды. хотя-известный Членограй как раз из них
показати весь коментар
30.09.2025 13:13 Відповісти
ну в Ізраїлі щось таке і трапилось... а видозволяєте собі їх
показати весь коментар
30.09.2025 13:21 Відповісти
не русская, а российская, хватит воровать у Руси
показати весь коментар
30.09.2025 13:43 Відповісти
Виродки вбили цілу сім'ю, жінка ще й вагітна була...
показати весь коментар
30.09.2025 13:35 Відповісти
Чи будуть колись удари у відповідь по містах нацистської россії? Відосики с фуфломінго і гра члєном на роялі - це не захист населення. Це заохочення ворога до нових вбивств.
показати весь коментар
30.09.2025 14:17 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 14:19 Відповісти
 
 