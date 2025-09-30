Альона і Олександр Лєсніченки та їхні сини Денис і Єгор загинули внаслідок удару РФ по Чернеччині. Жінка була вагітна двійнею. ФОТО
Сьогодні вночі внаслідок ворожого удару безпілотником по домівці родини у селі Чернеччина на Сумщині трагічно загинула вся родина: подружжя - Альона та Олександр Лєсніченко, а також їхні двоє дітей - Денис та Єгор Лєсніченко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернеччинську гімназію Краснопільської селищної ради.
Як повідомляє видання "Кордон.медіа", родина Лєсніченків переїхала до Чернеччини з Краснопілля, адже їхній будинок був пошкоджений.
Альона була родом з Чернеччини, тому сім'я переїхала у батьківську хату. Сьогодні вночі туди поліцив ворожих безпілотник.
Тіла господарів та їхніх маленьких синів рятувальники дістали з-під завалів. Жінка була вагітна двійнею.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вдарив дроном по Чернеччині на Сумщині: загинула сім’я з двома дітьми.
Царство Небесне загиблим. Яке ж це велике горе!
від клятих москалів 😪😪😪
була вагітною двійнею , це просто жахливо , що витворяють
кремлівські вбивці з нами