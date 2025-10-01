Верховна Рада готує законопроєкт про перейменування копійки на "шаг"

У Верховній Раді внесли законопроєкт, який пропонує змінити назву дрібної монети з "копійка" на "шаг".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатива має на меті завершити процес дерусифікації грошової термінології, йдеться на сайті Верховній Раді.

Законопроєкт № 14093 вже зареєстровано спікером Русланом Стефанчуком. Автори пояснюють, що назва "копійка" має радянське або імперське коріння, тоді як "шаг" - історично автентична для України.

Перехід планується поступовим, без одночасного вилучення колишньої монети з обігу. Витрати на виготовлення нових монет не зростатимуть, бо планується використовувати існуюче обладнання. Ухвалення змін приурочать до 30-ї річниці введення гривні у 2026 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Монети номіналом 10 копійок із жовтня поступово вилучатимуться з обігу, – НБУ

Як повідомлялося раніше, більшість українців - 61% - вважають головною помилкою влади масштабне розкрадання бюджету. Рівень корупції громадяни переважно оцінюють як високий або дуже високий.

Водночас 49,2% респондентів покладають відповідальність за цю ситуацію на президента Володимира Зеленського.

Також читайте: ДПС запустила онлайн-дашборд для моніторингу податкових надходжень

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!