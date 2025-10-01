Верховна Рада готує законопроєкт про перейменування копійки на "шаг"
У Верховній Раді внесли законопроєкт, який пропонує змінити назву дрібної монети з "копійка" на "шаг".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатива має на меті завершити процес дерусифікації грошової термінології, йдеться на сайті Верховній Раді.
Законопроєкт № 14093 вже зареєстровано спікером Русланом Стефанчуком. Автори пояснюють, що назва "копійка" має радянське або імперське коріння, тоді як "шаг" - історично автентична для України.
Перехід планується поступовим, без одночасного вилучення колишньої монети з обігу. Витрати на виготовлення нових монет не зростатимуть, бо планується використовувати існуюче обладнання. Ухвалення змін приурочать до 30-ї річниці введення гривні у 2026 році.
Як повідомлялося раніше, більшість українців - 61% - вважають головною помилкою влади масштабне розкрадання бюджету. Рівень корупції громадяни переважно оцінюють як високий або дуже високий.
Водночас 49,2% респондентів покладають відповідальність за цю ситуацію на президента Володимира Зеленського.
але, як своєчасно!
хто з вас, останнім часом використовував копійки? ой, шаги?
"Геть від Москви!"
як що такий патріотичний, то роби це за свої гроші. за мої не треба!
Конфуцій: «Знаки та символи правлять світом, а не слово і закон».
Символи є давньою мовою, яка несе інформацію на підсвідомому(!) рівні, оминаючи логіку свідомості. Кожен символ пов'язаний з архетипічним змістом, який ми впізнаємо та розуміємо на глибинному рівні, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні. Символи розкривають приховані сенси.
А всяку свідомість-куйомість залиште собі.
А про Мобілізаційний людський резерв - охоплює усіх інших військовозобов'язаних, які не входять до оперативного резерву. Тобто це громадяни, котрі перебувають на військовому обліку в ТЦК, СБУ чи інших структурах, але не мають достатнього військового досвіду або конкретного призначення в штаті бойових частин.
Це у ВРУ КМУ РНБОУ, не на часі??
Стоп!
Одне з'явилося🤔
Скільки коштів планується витратити з бюджету на
цю *****?це надзвичайно важливе і своєчасне рішення під час війни? вкрадечесно заробить?
"10" - ти копійкові монети вже валяються на вулицях, їх ніде в цінниках навіть не використовують, в розрахунках за товари та послуги не враховують і не беруть.
Інфляційні процеси, що блискавично летять в Україні, незабаром поглинуть й 5-ти, 10-ти та 20-ти гривенні монети!
Саме зараз до "шагів"!
Марічко, після війни буде деномінація. 100% !
Я не винна, що ти такого слова не чула.
добре, ну, я пішов)
Але якщо в раді немає чим зайнятись, мобілізація не на часі - то чому б ні.