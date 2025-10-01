УКР
Верховна Рада готує законопроєкт про перейменування копійки на "шаг"

Рада хоче змінити назву "монета" на "шаї"

У Верховній Раді внесли законопроєкт, який пропонує змінити назву дрібної монети з "копійка" на "шаг".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатива має на меті завершити процес дерусифікації грошової термінології, йдеться на сайті Верховній Раді.

Законопроєкт № 14093 вже зареєстровано спікером Русланом Стефанчуком. Автори пояснюють, що назва "копійка" має радянське або імперське коріння, тоді як "шаг" - історично автентична для України.

Перехід планується поступовим, без одночасного вилучення колишньої монети з обігу. Витрати на виготовлення нових монет не зростатимуть, бо планується використовувати існуюче обладнання. Ухвалення змін приурочать до 30-ї річниці введення гривні у 2026 році.

Як повідомлялося раніше, більшість українців - 61% - вважають головною помилкою влади масштабне розкрадання бюджету. Рівень корупції громадяни переважно оцінюють як високий або дуже високий.

Водночас 49,2% респондентів покладають відповідальність за цю ситуацію на президента Володимира Зеленського.

+21
потужно! переможно!
але, як своєчасно!
хто з вас, останнім часом використовував копійки? ой, шаги?
01.10.2025 18:39
+10
Кончені дебіли.
01.10.2025 18:44
+9
Нема питань!
Стоп!
Одне з'явилося🤔
Скільки коштів планується витратити з бюджету на цю *****? це надзвичайно важливе і своєчасне рішення під час війни?
01.10.2025 18:45
Це привід спиндити гроші,не більше.
01.10.2025 18:48
Почитайте, як кацапи на болотах завили. Та хоч заради цього треба вводити шаги.
"Геть від Москви!"
01.10.2025 18:51
Не знаю,що в твоїй макітрі виє,а в нас над містом шахеди!!
01.10.2025 18:56
мені насрати на кацапів з говерли!!!
як що такий патріотичний, то роби це за свої гроші. за мої не треба!
01.10.2025 18:56
Насерти на вий кацапів,гроші на цей непотріб ******** у Українців,а не у кацапів.
01.10.2025 18:56
Інфо для розумних.
Конфуцій: «Знаки та символи правлять світом, а не слово і закон».
Символи є давньою мовою, яка несе інформацію на підсвідомому(!) рівні, оминаючи логіку свідомості. Кожен символ пов'язаний з архетипічним змістом, який ми впізнаємо та розуміємо на глибинному рівні, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні. Символи розкривають приховані сенси.
01.10.2025 19:00
Насрати на Конфуція, знаки та символи. Важливі тільки гроші, здоровʼя та особиста свобода.
А всяку свідомість-куйомість залиште собі.
01.10.2025 19:23
Зараз ти дав просте, народне пояснення, чому українці століттями сидять в глибокій дупі. Я тобі щиро вдячна за твою просту філософію.
01.10.2025 19:29
Конфуціїв щоразу обирають .
01.10.2025 19:50
Якби вчили точні науки,тоді б знали що гроші не беруться нізвідки і 4000$ це маячня
01.10.2025 19:56
Це лише його думка.
01.10.2025 19:53
Не "насерти", в "насрати"...
01.10.2025 19:02
Не "насрати" а здійснити акт дефекації )
01.10.2025 19:50
Мені до вподоби піастри.
01.10.2025 19:43
Саме вчасно і актуально для України!!
А про Мобілізаційний людський резерв - охоплює усіх інших військовозобов'язаних, які не входять до оперативного резерву. Тобто це громадяни, котрі перебувають на військовому обліку в ТЦК, СБУ чи інших структурах, але не мають достатнього військового досвіду або конкретного призначення в штаті бойових частин.
Це у ВРУ КМУ РНБОУ, не на часі??
01.10.2025 18:55
Шаг- російське слово. Не все рівно, чи каменем в голову, чи головою в камінь?
01.10.2025 19:07
Насправді походження назви монети шаг - дискусійне. Етимологічний словник подає дві версії: від дієслова сягати та від церковнослов'янського слова шѧга 'жарт', хоча обидві вони, на мій смак, не дуже переконливі, бо не видно вірогідного ланцюжка значеннєвих переходів. Я б іще припустив третю - скороченням слова шеляг (від давньонім. schillinc через пол. szeląg).
01.10.2025 19:48
Щоб побачити їх в готівковому обігу, доведеться прибрати два нулі на купюрах.
01.10.2025 18:43
Трутні.
01.10.2025 18:43
Кончені дебіли.
01.10.2025 18:44
Яке потрібне і своєчасне рішення!
01.10.2025 18:44
шаг і мат кацапня !
01.10.2025 18:44
Нема питань!
Стоп!
Одне з'явилося🤔
Скільки коштів планується витратити з бюджету на цю *****? це надзвичайно важливе і своєчасне рішення під час війни?
01.10.2025 18:45
Больше нечем заняться? Сейчас уже реальный минимальный шаг в расчетах это 0,5 грн. Округлите до 1 грн и не нужно будет ничего переименовывать. Тем более что я надеюсь что вам хватит ума не заказывать производство новых монет?
01.10.2025 18:46
У мене питання: хто і скільки на цьому вкраде чесно заробить?
01.10.2025 18:46
Саме на часі думати про "шаги", що незабаром зникнуть з обігу, як й монети вартістю в 1, 2 гринвні.
"10" - ти копійкові монети вже валяються на вулицях, їх ніде в цінниках навіть не використовують, в розрахунках за товари та послуги не враховують і не беруть.
Інфляційні процеси, що блискавично летять в Україні, незабаром поглинуть й 5-ти, 10-ти та 20-ти гривенні монети!
Саме зараз до "шагів"!
01.10.2025 18:48
І звідки в українців ім'я Маша? ...
Марічко, після війни буде деномінація. 100% !
Я не винна, що ти такого слова не чула.
показати весь коментар
01.10.2025 19:51
01.10.2025 18:49
І вперед семимильними шагами
01.10.2025 18:50
Під@ри кінчені...краще хай думають куди тікатимуть....
01.10.2025 18:50
Яке тікатимуть,якщо цих ********* ригозелених не почати вішати то наступні теж такі самі будуть,шибиниця з конфіскацією усього їх майна та майна їх рідних.
01.10.2025 19:00
.. шо шо , а за це вони давно подбали .. у них давно паспорти , гроші , маєтки і їхні личинки давно в тих краях де багато сонця .. а вони ще тут бабло косять , благо момент такий , ..кому война а кому...
01.10.2025 19:37
з вас 30 гривень і 75 шагів.
добре, ну, я пішов)
01.10.2025 18:51
Кручу верчу, схему намучу.
01.10.2025 18:55
Як нема собаці що робити,то вона придатки лиже.
01.10.2025 18:58
Які придатки, писати потрібно прямо- яйці
01.10.2025 19:38
Це головна проблема сьогодення-копійки змінити на шаги.Голові Нацбанку Пишному більше нічим займатись?
01.10.2025 18:59
не куй делать
01.10.2025 19:01
Якраз на часі. Ніколи не асоціював копійки з ордою.
Але якщо в раді немає чим зайнятись, мобілізація не на часі - то чому б ні.
01.10.2025 19:01
"...в XVII веке в России чеканились монеты, на которых изображался всадник с копьём. Отсюда и название монеты - "копейка"…
01.10.2025 19:25
название копьё образовано от древнееврейского "кипА" (כפה - верх, купол, голова, наконечник, насадка, шляпка, верхушка
01.10.2025 19:31
Ага, всі слова у світі походять від дрєвнєєврєйского. І списи були тільки у дрєвніх єврєєв.
01.10.2025 19:38
Була "копійка", має стати "списка".
01.10.2025 20:19
Як ви вже "дістали" у народа від цього грошей більше буде оце дебіл и
01.10.2025 19:08
Яких вам ще рехформ не вистарчає,невдячні?
01.10.2025 19:11
Оптимально-"зегнидики"
01.10.2025 19:11
Дивлюсь я на свого кота і думаю, що з нього війшов би непоганий законотворець.
01.10.2025 19:19
А що, лиже яйці
01.10.2025 19:40
Та отож.
01.10.2025 20:04
Я курю тютюн ХальфЗваре Шаг. Неприємно якось стало. )
01.10.2025 19:51
Надпотужна реформа,всі зразу відчують великі шаги у своїх кішенях!!!
01.10.2025 19:54
Шагаємо в сраку потужно!
01.10.2025 19:57
А чого "шаг", а не "крок"?
01.10.2025 20:14
Копійок вже нема в обігу. Не буде й шагу. Але гроші на перейменування в декілька мільярдів з бюджету кудись підуть.
01.10.2025 20:20
 
 