Верховная Рада готовит законопроект о переименовании копейки в "шаг"

В Верховной Раде внесли законопроект, который предлагает изменить название мелкой монеты с "копейка" на "шаг".

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатива имеет целью завершить процесс дерусификации денежной терминологии, говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроект №14093 уже зарегистрирован спикером Русланом Стефанчуком. Авторы объясняют, что название "копейка" имеет советские или имперские корни, тогда как "шаг" - исторически аутентичное для Украины.

Переход планируется постепенным, без одновременного изъятия прежней монеты из обращения. Расходы на изготовление новых монет не будут расти, потому что планируется использовать существующее оборудование. Принятие изменений приурочат к 30-й годовщине введения гривни в 2026 году.

