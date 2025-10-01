РУС
Новости
2 217 60

Верховная Рада готовит законопроект о переименовании копейки в "шаг"

Рада хочет изменить название "монета" на "шаи"

В Верховной Раде внесли законопроект, который предлагает изменить название мелкой монеты с "копейка" на "шаг".

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатива имеет целью завершить процесс дерусификации денежной терминологии, говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроект №14093 уже зарегистрирован спикером Русланом Стефанчуком. Авторы объясняют, что название "копейка" имеет советские или имперские корни, тогда как "шаг" - исторически аутентичное для Украины.

Переход планируется постепенным, без одновременного изъятия прежней монеты из обращения. Расходы на изготовление новых монет не будут расти, потому что планируется использовать существующее оборудование. Принятие изменений приурочат к 30-й годовщине введения гривни в 2026 году.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев - 61% - считают главной ошибкой власти масштабное разворовывание бюджета. Уровень коррупции граждане преимущественно оценивают как высокий или очень высокий.

В то же время 49,2% респондентов возлагают ответственность за эту ситуацию на президента Владимира Зеленского.

Автор: 

Топ комментарии
+21
потужно! переможно!
але, як своєчасно!
хто з вас, останнім часом використовував копійки? ой, шаги?
01.10.2025 18:39
+10
Кончені дебіли.
01.10.2025 18:44
+9
Нема питань!
Стоп!
Одне з'явилося🤔
Скільки коштів планується витратити з бюджету на цю *****? це надзвичайно важливе і своєчасне рішення під час війни?
01.10.2025 18:45
Це привід спиндити гроші,не більше.
01.10.2025 18:48
Почитайте, як кацапи на болотах завили. Та хоч заради цього треба вводити шаги.
"Геть від Москви!"
"Геть від Москви!"
01.10.2025 18:51
Не знаю,що в твоїй макітрі виє,а в нас над містом шахеди!!
01.10.2025 18:56
мені насрати на кацапів з говерли!!!
як що такий патріотичний, то роби це за свої гроші. за мої не треба!
01.10.2025 18:56
Насерти на вий кацапів,гроші на цей непотріб ******** у Українців,а не у кацапів.
01.10.2025 18:56
Інфо для розумних.
Конфуцій: «Знаки та символи правлять світом, а не слово і закон».
Символи є давньою мовою, яка несе інформацію на підсвідомому(!) рівні, оминаючи логіку свідомості. Кожен символ пов'язаний з архетипічним змістом, який ми впізнаємо та розуміємо на глибинному рівні, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні. Символи розкривають приховані сенси.
01.10.2025 19:00
Насрати на Конфуція, знаки та символи. Важливі тільки гроші, здоровʼя та особиста свобода.
А всяку свідомість-куйомість залиште собі.
А всяку свідомість-куйомість залиште собі.
01.10.2025 19:23
Зараз ти дав просте, народне пояснення, чому українці століттями сидять в глибокій дупі. Я тобі щиро вдячна за твою просту філософію.
01.10.2025 19:29
Конфуціїв щоразу обирають .
01.10.2025 19:50
Якби вчили точні науки,тоді б знали що гроші не беруться нізвідки і 4000$ це маячня
01.10.2025 19:56
Це лише його думка.
01.10.2025 19:53
Не "насерти", в "насрати"...
01.10.2025 19:02
Не "насрати" а здійснити акт дефекації )
01.10.2025 19:50
Мені до вподоби піастри.
01.10.2025 19:43
Саме вчасно і актуально для України!!
А про Мобілізаційний людський резерв - охоплює усіх інших військовозобов'язаних, які не входять до оперативного резерву. Тобто це громадяни, котрі перебувають на військовому обліку в ТЦК, СБУ чи інших структурах, але не мають достатнього військового досвіду або конкретного призначення в штаті бойових частин.
Це у ВРУ КМУ РНБОУ, не на часі??
01.10.2025 18:55
Шаг- російське слово. Не все рівно, чи каменем в голову, чи головою в камінь?
показать весь комментарий
01.10.2025 19:07
Насправді походження назви монети шаг - дискусійне. Етимологічний словник подає дві версії: від дієслова сягати та від церковнослов'янського слова шѧга 'жарт', хоча обидві вони, на мій смак, не дуже переконливі, бо не видно вірогідного ланцюжка значеннєвих переходів. Я б іще припустив третю - скороченням слова шеляг (від давньонім. schillinc через пол. szeląg).
01.10.2025 19:48
Щоб побачити їх в готівковому обігу, доведеться прибрати два нулі на купюрах.
01.10.2025 18:43
Трутні.
01.10.2025 18:43
Кончені дебіли.
01.10.2025 18:44
Яке потрібне і своєчасне рішення!
01.10.2025 18:44
шаг і мат кацапня !
01.10.2025 18:44
Нема питань!
Стоп!
Одне з'явилося🤔
Скільки коштів планується витратити з бюджету на цю *****? це надзвичайно важливе і своєчасне рішення під час війни?
01.10.2025 18:45
Больше нечем заняться? Сейчас уже реальный минимальный шаг в расчетах это 0,5 грн. Округлите до 1 грн и не нужно будет ничего переименовывать. Тем более что я надеюсь что вам хватит ума не заказывать производство новых монет?
01.10.2025 18:46
У мене питання: хто і скільки на цьому вкраде чесно заробить?
01.10.2025 18:46
Саме на часі думати про "шаги", що незабаром зникнуть з обігу, як й монети вартістю в 1, 2 гринвні.
"10" - ти копійкові монети вже валяються на вулицях, їх ніде в цінниках навіть не використовують, в розрахунках за товари та послуги не враховують і не беруть.
Інфляційні процеси, що блискавично летять в Україні, незабаром поглинуть й 5-ти, 10-ти та 20-ти гривенні монети!
Саме зараз до "шагів"!
01.10.2025 18:48
І звідки в українців ім'я Маша? ...
Марічко, після війни буде деномінація. 100% !
Я не винна, що ти такого слова не чула.
01.10.2025 19:51
01.10.2025 18:49 Ответить
І вперед семимильними шагами
01.10.2025 18:50
Під@ри кінчені...краще хай думають куди тікатимуть....
01.10.2025 18:50
Яке тікатимуть,якщо цих ********* ригозелених не почати вішати то наступні теж такі самі будуть,шибиниця з конфіскацією усього їх майна та майна їх рідних.
01.10.2025 19:00
.. шо шо , а за це вони давно подбали .. у них давно паспорти , гроші , маєтки і їхні личинки давно в тих краях де багато сонця .. а вони ще тут бабло косять , благо момент такий , ..кому война а кому...
01.10.2025 19:37
з вас 30 гривень і 75 шагів.
добре, ну, я пішов)
01.10.2025 18:51
Кручу верчу, схему намучу.
01.10.2025 18:55
Як нема собаці що робити,то вона придатки лиже.
01.10.2025 18:58
Які придатки, писати потрібно прямо- яйці
01.10.2025 19:38
Це головна проблема сьогодення-копійки змінити на шаги.Голові Нацбанку Пишному більше нічим займатись?
01.10.2025 18:59
не куй делать
01.10.2025 19:01
Якраз на часі. Ніколи не асоціював копійки з ордою.
Але якщо в раді немає чим зайнятись, мобілізація не на часі - то чому б ні.
01.10.2025 19:01
"...в XVII веке в России чеканились монеты, на которых изображался всадник с копьём. Отсюда и название монеты - "копейка"…
01.10.2025 19:25
название копьё образовано от древнееврейского "
01.10.2025 19:31 Ответить
Ага, всі слова у світі походять від дрєвнєєврєйского. І списи були тільки у дрєвніх єврєєв.
01.10.2025 19:38 Ответить
Була "копійка", має стати "списка".
01.10.2025 20:19 Ответить
Як ви вже "дістали" у народа від цього грошей більше буде оце дебіл и
01.10.2025 19:08 Ответить
Яких вам ще рехформ не вистарчає,невдячні?
01.10.2025 19:11 Ответить
Оптимально-"зегнидики"
01.10.2025 19:11 Ответить
Дивлюсь я на свого кота і думаю, що з нього війшов би непоганий законотворець.
01.10.2025 19:19 Ответить
А що, лиже яйці
01.10.2025 19:40 Ответить
Та отож.
01.10.2025 20:04 Ответить
Я курю тютюн ХальфЗваре Шаг. Неприємно якось стало. )
01.10.2025 19:51 Ответить
Надпотужна реформа,всі зразу відчують великі шаги у своїх кішенях!!!
01.10.2025 19:54 Ответить
Шагаємо в сраку потужно!
01.10.2025 19:57 Ответить
А чого "шаг", а не "крок"?
01.10.2025 20:14 Ответить
Копійок вже нема в обігу. Не буде й шагу. Але гроші на перейменування в декілька мільярдів з бюджету кудись підуть.
01.10.2025 20:20 Ответить
Лідор придумав схему щоб ще смародерити с кварталом своїм риговським
01.10.2025 20:33 Ответить
Працюють обранці НЕ ПРИКЛАДАЮЧИ не тільки рук,а й голови.
01.10.2025 20:36 Ответить
 
 