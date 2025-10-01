Верховная Рада готовит законопроект о переименовании копейки в "шаг"
В Верховной Раде внесли законопроект, который предлагает изменить название мелкой монеты с "копейка" на "шаг".
Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатива имеет целью завершить процесс дерусификации денежной терминологии, говорится на сайте Верховной Рады.
Законопроект №14093 уже зарегистрирован спикером Русланом Стефанчуком. Авторы объясняют, что название "копейка" имеет советские или имперские корни, тогда как "шаг" - исторически аутентичное для Украины.
Переход планируется постепенным, без одновременного изъятия прежней монеты из обращения. Расходы на изготовление новых монет не будут расти, потому что планируется использовать существующее оборудование. Принятие изменений приурочат к 30-й годовщине введения гривни в 2026 году.
Как сообщалось ранее, большинство украинцев - 61% - считают главной ошибкой власти масштабное разворовывание бюджета. Уровень коррупции граждане преимущественно оценивают как высокий или очень высокий.
В то же время 49,2% респондентов возлагают ответственность за эту ситуацию на президента Владимира Зеленского.
але, як своєчасно!
хто з вас, останнім часом використовував копійки? ой, шаги?
"Геть від Москви!"
як що такий патріотичний, то роби це за свої гроші. за мої не треба!
Конфуцій: «Знаки та символи правлять світом, а не слово і закон».
Символи є давньою мовою, яка несе інформацію на підсвідомому(!) рівні, оминаючи логіку свідомості. Кожен символ пов'язаний з архетипічним змістом, який ми впізнаємо та розуміємо на глибинному рівні, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні. Символи розкривають приховані сенси.
А всяку свідомість-куйомість залиште собі.
А про Мобілізаційний людський резерв - охоплює усіх інших військовозобов'язаних, які не входять до оперативного резерву. Тобто це громадяни, котрі перебувають на військовому обліку в ТЦК, СБУ чи інших структурах, але не мають достатнього військового досвіду або конкретного призначення в штаті бойових частин.
Це у ВРУ КМУ РНБОУ, не на часі??
Стоп!
Одне з'явилося🤔
Скільки коштів планується витратити з бюджету на
цю *****?це надзвичайно важливе і своєчасне рішення під час війни? вкрадечесно заробить?
"10" - ти копійкові монети вже валяються на вулицях, їх ніде в цінниках навіть не використовують, в розрахунках за товари та послуги не враховують і не беруть.
Інфляційні процеси, що блискавично летять в Україні, незабаром поглинуть й 5-ти, 10-ти та 20-ти гривенні монети!
Саме зараз до "шагів"!
Марічко, після війни буде деномінація. 100% !
Я не винна, що ти такого слова не чула.
добре, ну, я пішов)
Але якщо в раді немає чим зайнятись, мобілізація не на часі - то чому б ні.