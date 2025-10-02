Понад 55% опитаних вважають, що ситуація в Україні розвивається у неправильному або скоріше неправильному напрямку, - SOCIS. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців висловили переконання, що ситуація в Україні у наступному році або погіршиться, або залишиться без змін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати дослідження SOCIS Барометр.
Згідно з опитуванням:
-
32% респондентів очікують погіршення ситуації;
-
27% вважають, що все залишиться без змін;
-
лише 27% прогнозують покращення.
При цьому на запитання, чи рухається Україна у правильному чи неправильному напрямку, 55,3% опитаних відповіли, що країна розвивається у неправильному або скоріше неправильному напрямку. Лише 36,2% вважають, що рух відбувається у правильному чи скоріше правильному напрямку.
Аналітики SOCIS відзначають, що протягом року зростала частка громадян із песимістичними настроями, однак у вересні зафіксовано невелике зростання числа тих, хто очікує позитивних змін.
Це хто?
Це отой автопарк та елітні котеджі, які "заработалі" сОски, дружини, тещі-пенсіонерки та папікі усіх рівнів.
Только налом, кріптой і без декларацій.
Ми сумєлі, а вам абідно, жаба давіт?
Ця Україна для них.
Україна є щитом із тіл українців.
Європейці все розуміють, але в них немає вибору. Втратити гроші на корупції краще, ніж зустріти війну у себе, з якою вони не справляться
Бо у нас був спражній през, а зараз - " твори бардак, мы здесь проездом"
Якщо наприклад - напрямок стосується боротьби з корупцією в Україні , то він неправильний , якщо стосується інтеграції з ЄС , він - правильний .
Хіба не можна було конкретизувати - яких саме напрямків стосується опитування .?
А в Урядовому кварталі, чомусь тільки таблички ВІШАЮТЬ???
Присягали у ВРУ, аж слина летіла, а як до діла, то і генпрокурори тікають із нардепами з України!?!
Ви що тільки-но проснулися від летаргічного сну, чи прикидуєтеся дурником?
Ця ситуація почалася з призиву до щашличків, коли вже ворог стояв біля нашого кордону