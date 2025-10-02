Понад 55% опитаних вважають, що ситуація в Україні розвивається у неправильному або скоріше неправильному напрямку, - SOCIS. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців висловили переконання, що ситуація в Україні у наступному році або погіршиться, або залишиться без змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати дослідження SOCIS Барометр.

Згідно з опитуванням:

32% респондентів очікують погіршення ситуації;

27% вважають, що все залишиться без змін;

лише 27% прогнозують покращення.

При цьому на запитання, чи рухається Україна у правильному чи неправильному напрямку, 55,3% опитаних відповіли, що країна розвивається у неправильному або скоріше неправильному напрямку. Лише 36,2% вважають, що рух відбувається у правильному чи скоріше правильному напрямку.

Аналітики SOCIS відзначають, що протягом року зростала частка громадян із песимістичними настроями, однак у вересні зафіксовано невелике зростання числа тих, хто очікує позитивних змін.

