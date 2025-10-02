УКР
Понад 55% опитаних вважають, що ситуація в Україні розвивається у неправильному або скоріше неправильному напрямку, - SOCIS. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців висловили переконання, що ситуація в Україні у наступному році або погіршиться, або залишиться без змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати дослідження SOCIS Барометр.

Згідно з опитуванням:

  • 32% респондентів очікують погіршення ситуації;

  • 27% вважають, що все залишиться без змін;

  • лише 27% прогнозують покращення.

При цьому на запитання, чи рухається Україна у правильному чи неправильному напрямку, 55,3% опитаних відповіли, що країна розвивається у неправильному або скоріше неправильному напрямку. Лише 36,2% вважають, що рух відбувається у правильному чи скоріше правильному напрямку.

Аналітики SOCIS відзначають, що протягом року зростала частка громадян із песимістичними настроями, однак у вересні зафіксовано невелике зростання числа тих, хто очікує позитивних змін.

"36,2% вважають, що рух відбувається у правильному чи скоріше правильному напрямку" - це ж стільки дебілів залишилось попри все - війну, бомбардування, розкрадання бюджету і відвертого грабунку населення. Ця бидло-масса ще й досі "у захваті" від правління ЗЕлупи і його шобли. Невиліковні, необучаємі манікени, що мають право голосу на виборах.
02.10.2025 12:17 Відповісти
+13
Дивне опитування, а у чому люди бачать розвиток ситуації у правильному напрямку, у щоденних смертях?
02.10.2025 12:17 Відповісти
+12
А хто ж ту ситуацію розвиває, не пробували запитати?
02.10.2025 12:13 Відповісти
ідіотське питання ставлять соціологи, особливо під час війни таке питання якийсь бздур

.
02.10.2025 12:19 Відповісти
1/3 дуже задоволені.
Це хто?
Це отой автопарк та елітні котеджі, які "заработалі" сОски, дружини, тещі-пенсіонерки та папікі усіх рівнів.
Только налом, кріптой і без декларацій.

Ми сумєлі, а вам абідно, жаба давіт?

Ця Україна для них.
02.10.2025 13:09 Відповісти
Не факт, а ті що вважають що все пропало це хто? Це ті що з воплями ТЦК, ТЦКААА!!! Звалили за кордон? Чи ті що тишком-нишком кацапів в Одесі та Харкові чекають?
02.10.2025 13:30 Відповісти
іде війна, навпаки є знищення України а не розвиток, позитивна зміна яку очікують тільки одна - кінець війни
02.10.2025 12:19 Відповісти
Захід москалів до Дрогобича та Ужгорода - це теж "кінець війни".
02.10.2025 12:37 Відповісти
Більшість чекає простих рішень, що б все стало як колись, що б пити, жерти, дивитись серіали про сватів...
02.10.2025 13:36 Відповісти
тобто опитування від SOCIS
02.10.2025 12:19 Відповісти
хуженебудет, лішьбинєпарашенка, затонєбаригі. правда, ZEбіли?
02.10.2025 12:22 Відповісти
Дивлячись на тотальну корупцію всюди воно й не дивно що не втому напрямку, питання наскільки захід ще буде спонсорували зебанду закриваючи очі на корупцію?
показати весь коментар
Закидають грошима у горлянку, яка ніяк не трісне.

Україна є щитом із тіл українців.

Європейці все розуміють, але в них немає вибору. Втратити гроші на корупції краще, ніж зустріти війну у себе, з якою вони не справляться
02.10.2025 13:15 Відповісти
Окопи напівпусті, солдати тікають з нуля прямо, як ти думаєш чого 30к в місяць потрібно і + зебобік "аналанонсував" створення штурмових військ? Бо тупо через совкову систему управління і провалену мобілізацію, фронт може посипатися, в не нашу користь, це тільки питання часу.
02.10.2025 13:43 Відповісти
********, тут вам треба кричати - Слава Zе!
02.10.2025 12:23 Відповісти
02.10.2025 13:04 Відповісти
А для інших все О'К-ми міструбіруєм на 95квартал?Ну звістно для гупіків,трахнутих в голову соц.сітями і відеохостінгами все нормально.ЗЕ-самий "лучшый пре ЗЕдент".До стада та і не дойшло,що причина повномасштабної віїни це наслідок їх вибору у 2019 році.А наслідок гібридної війни проти України-це наслідок вибору України з 1991 по 2014,за виключенням 2005-2009го.
02.10.2025 12:24 Відповісти
Завжди дивує питання - хто ті 45%, що вважають, що ситуація в Україні йде гарно і у вірному напрямку? Це захмарні оптимісти чи може ще хтось? Ситуація надважка, помилок робиться безліч, проблем незліченно, ворог атакує та окупує нові території, корупціонери та пройдисвіти безнаказанно правлять бал...надія тільки на ЗСУ, волонтерів та західні гроші, але хтось думає що - доунт ворі, бі хеппі.
02.10.2025 12:30 Відповісти
Є…ть у країні війна , а вони про напрямки розвитку…. Основний напрямок: вижити й відстояти своє. Який розвиток???
02.10.2025 12:30 Відповісти
Україна рухається у неправильному напрямку. З 2019р
02.10.2025 12:30 Відповісти
А до того?
02.10.2025 12:38 Відповісти
А що було до того і за кількістю вбитих українців і зруйнованих міст і сіл і інфраструктури, ми можемо тільки помріяти.

Бо у нас був спражній през, а зараз - " твори бардак, мы здесь проездом"

02.10.2025 13:36 Відповісти
Як можна сказати - правильний це напрямок чи ні , якщо не знаєш який це напрямок !? Напрямок - куди ? Вгору , вниз ,, чи вбік ? хз
Якщо наприклад - напрямок стосується боротьби з корупцією в Україні , то він неправильний , якщо стосується інтеграції з ЄС , він - правильний .
Хіба не можна було конкретизувати - яких саме напрямків стосується опитування .?
02.10.2025 12:34 Відповісти
А хто заснував рух до інтеграції в ЄС і в НАТО не забули?
02.10.2025 13:38 Відповісти
З 2019 року, про неправильни розвиток ситуації в Україні, висловили думку 73% осіб, які прибули на виборчі дільниці та їх швиденько «підрахуїли»!! Смерть, кров, руїна з того часу, цьому підтвердження!!
А в Урядовому кварталі, чомусь тільки таблички ВІШАЮТЬ???
Присягали у ВРУ, аж слина летіла, а як до діла, то і генпрокурори тікають із нардепами з України!?!
02.10.2025 12:35 Відповісти
Шо за "ситуація"? навіщо так розпливчато формулювати - для кожного це буде шось своє. А взагалі то Україні треба вижити.
02.10.2025 13:05 Відповісти
Шо за "ситуація"???
Ви що тільки-но проснулися від летаргічного сну, чи прикидуєтеся дурником?

Ця ситуація почалася з призиву до щашличків, коли вже ворог стояв біля нашого кордону
02.10.2025 13:42 Відповісти
 
 