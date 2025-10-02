Более 55% опрошенных считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном или скорее неправильном направлении, - SOCIS. ИНФОГРАФИКА
Большинство украинцев выразили убеждение, что ситуация в Украине в следующем году или ухудшится, или останется без изменений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты исследования SOCIS Барометр.
Согласно опросу:
-
32% респондентов ожидают ухудшения ситуации;
-
27% считают, что все останется без изменений;
-
только 27% прогнозируют улучшение.
При этом на вопрос, движется ли Украина в правильном или неправильном направлении, 55,3% опрошенных ответили, что страна развивается в неправильном или скорее неправильном направлении. Только 36,2% считают, что движение происходит в правильном или скорее правильном направлении.
Аналитики SOCIS отмечают, что в течение года росла доля граждан с пессимистическими настроениями, однако в сентябре зафиксирован небольшой рост числа тех, кто ожидает позитивных изменений.
