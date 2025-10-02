РУС
Более 55% опрошенных считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном или скорее неправильном направлении, - SOCIS. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев выразили убеждение, что ситуация в Украине в следующем году или ухудшится, или останется без изменений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты исследования SOCIS Барометр.

Согласно опросу:

  • 32% респондентов ожидают ухудшения ситуации;

  • 27% считают, что все останется без изменений;

  • только 27% прогнозируют улучшение.

Опрос - ситуация

При этом на вопрос, движется ли Украина в правильном или неправильном направлении, 55,3% опрошенных ответили, что страна развивается в неправильном или скорее неправильном направлении. Только 36,2% считают, что движение происходит в правильном или скорее правильном направлении.

Ситуация в стране

Аналитики SOCIS отмечают, что в течение года росла доля граждан с пессимистическими настроениями, однако в сентябре зафиксирован небольшой рост числа тех, кто ожидает позитивных изменений.

Ситуация в стране

А хто ж ту ситуацію розвиває, не пробували запитати?
02.10.2025 12:13 Ответить
ідіотське питання ставлять соціологи, особливо під час війни таке питання якийсь бздур

.
02.10.2025 12:19 Ответить
Дивне опитування, а у чому люди бачать розвиток ситуації у правильному напрямку, у щоденних смертях?
02.10.2025 12:17 Ответить
"36,2% вважають, що рух відбувається у правильному чи скоріше правильному напрямку" - це ж стільки дебілів залишилось попри все - війну, бомбардування, розкрадання бюджету і відвертого грабунку населення. Ця бидло-масса ще й досі "у захваті" від правління ЗЕлупи і його шобли. Невиліковні, необучаємі манікени, що мають право голосу на виборах.
02.10.2025 12:17 Ответить
іде війна, навпаки є знищення України а не розвиток, позитивна зміна яку очікують тільки одна - кінець війни
02.10.2025 12:19 Ответить
тобто опитування від SOCIS
02.10.2025 12:19 Ответить
хуженебудет, лішьбинєпарашенка, затонєбаригі. правда, ZEбіли?
02.10.2025 12:22 Ответить
Дивлячись на тотальну корупцію всюди воно й не дивно що не втому напрямку, питання наскільки захід ще буде спонсорували зебанду закриваючи очі на корупцію?
02.10.2025 12:22 Ответить
********, тут вам треба кричати - Слава Zе!
02.10.2025 12:23 Ответить
А для інших все О'К-ми міструбіруєм на 95квартал?Ну звістно для гупіків,трахнутих в голову соц.сітями і відеохостінгами все нормально.ЗЕ-самий "лучшый пре ЗЕдент".До стада та і не дойшло,що причина повномасштабної віїни це наслідок їх вибору у 2019 році.А наслідок гібридної війни проти України-це наслідок вибору України з 1991 по 2014,за виключенням 2005-2009го.
02.10.2025 12:24 Ответить
 
 