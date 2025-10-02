УКР
На Чернігівщині вводять додаткові відключення світла через перевантаження мереж, - обленерго

електрика,електроенергія,леп,світло

На Чернігівщині окрім відключень за графіком вводять додаткові обмеження електропостачання через перевантаження мереж.

Про це повідомило Чернігівобленерго, передає Цензор.НЕТ.

У компанії зазначили, що навіть з урахуванням графіка погодинних відключень потужності мереж недостатньо, аби забезпечити електрикою передбачену кількість споживачів.

"Для недопущення знеструмлення усіх 100% абонентів області Товариство вимушене виконувати додаткові відключення, які не передбачені ГПВ, а це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів. Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені", - йдеться в повідомленні.

В Чернігівобленерго додали, що відключення чергуватимуться, щоб люди мали хоча б мінімальну кількість годин зі світлом для побутових потреб. Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити об’єкти, пошкоджені під час обстрілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через російські атаки є знеструмлення у кількох областях, найскладніше – на Сумщині та Чернігівщині

Автор: 

обленерго (416) Чернігів (826) електроенергія (6382) Чернігівська область (1074) Чернігівський район (79)
А Зеленський грозився відповідями по енергосистемі рф, якщо кацапи будуть по наших бити. Але Чернігів без світла, а Брянськ, Курськ зі світлом.
Як завжди ********. Що ж, нічого нового. Стабільність!
02.10.2025 15:15 Відповісти
це з тієї ж книжки казок де і про мільярд дерев,мільйони дронів,тисячі доларів вчителям,та демократію та один строк президентства голобородька...
02.10.2025 15:18 Відповісти
ну ось і почалося....
02.10.2025 15:16 Відповісти
А де ж, курва мать, ті захисні конструкції над енергетичними системами, на які вже три роки бабоси пиляють??? Скільки дронів прилетіло - стільки у ціль і влучили. А тепер звісно: графіки, черги відключень... Нам же не звикати.
02.10.2025 16:18 Відповісти
Тобто захисні споруди мають бути чарівними? Ви бачили удар ракетою по електростанції Бєлгорода? М-да.... Бідна Україна...
02.10.2025 16:43 Відповісти
 
 