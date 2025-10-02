На Чернігівщині вводять додаткові відключення світла через перевантаження мереж, - обленерго

На Чернігівщині окрім відключень за графіком вводять додаткові обмеження електропостачання через перевантаження мереж.

Про це повідомило Чернігівобленерго, передає Цензор.НЕТ.

У компанії зазначили, що навіть з урахуванням графіка погодинних відключень потужності мереж недостатньо, аби забезпечити електрикою передбачену кількість споживачів.

"Для недопущення знеструмлення усіх 100% абонентів області Товариство вимушене виконувати додаткові відключення, які не передбачені ГПВ, а це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів. Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені", - йдеться в повідомленні.

В Чернігівобленерго додали, що відключення чергуватимуться, щоб люди мали хоча б мінімальну кількість годин зі світлом для побутових потреб. Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити об’єкти, пошкоджені під час обстрілів.

