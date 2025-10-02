РУС
В Черниговской области вводят дополнительные отключения света из-за перегрузки сетей, - облэнерго

На Черниговщине кроме отключений по графику вводят дополнительные ограничения электроснабжения из-за перегрузки сетей.

Об этом сообщило Черниговоблэнерго, передает Цензор.НЕТ.

В компании отметили, что даже с учетом графика почасовых отключений мощности сетей недостаточно, чтобы обеспечить электричеством предусмотренное количество потребителей.

"Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Общество вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПВ, а это означает, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПВ не заведены", - говорится в сообщении.

В Черниговоблэнерго добавили, что отключения будут чередоваться, чтобы люди имели хотя бы минимальное количество часов со светом для бытовых нужд. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить объекты, поврежденные во время обстрелов.

облэнерго (127) Чернигов (920) Тарифы на электроэнергию (2211) Черниговская область (1295) Черниговский район (77)
А Зеленський грозився відповідями по енергосистемі рф, якщо кацапи будуть по наших бити. Але Чернігів без світла, а Брянськ, Курськ зі світлом.
Як завжди ********. Що ж, нічого нового. Стабільність!
показать весь комментарий
02.10.2025 15:15 Ответить
це з тієї ж книжки казок де і про мільярд дерев,мільйони дронів,тисячі доларів вчителям,та демократію та один строк президентства голобородька...
показать весь комментарий
02.10.2025 15:18 Ответить
ну ось і почалося....
показать весь комментарий
02.10.2025 15:16 Ответить
А де ж, курва мать, ті захисні конструкції над енергетичними системами, на які вже три роки бабоси пиляють??? Скільки дронів прилетіло - стільки у ціль і влучили. А тепер звісно: графіки, черги відключень... Нам же не звикати.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:18 Ответить
Тобто захисні споруди мають бути чарівними? Ви бачили удар ракетою по електростанції Бєлгорода? М-да.... Бідна Україна...
показать весь комментарий
02.10.2025 16:43 Ответить
 
 