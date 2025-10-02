В Черниговской области вводят дополнительные отключения света из-за перегрузки сетей, - облэнерго

На Черниговщине кроме отключений по графику вводят дополнительные ограничения электроснабжения из-за перегрузки сетей.

Об этом сообщило Черниговоблэнерго, передает Цензор.НЕТ.

В компании отметили, что даже с учетом графика почасовых отключений мощности сетей недостаточно, чтобы обеспечить электричеством предусмотренное количество потребителей.

"Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Общество вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПВ, а это означает, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПВ не заведены", - говорится в сообщении.

В Черниговоблэнерго добавили, что отключения будут чередоваться, чтобы люди имели хотя бы минимальное количество часов со светом для бытовых нужд. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить объекты, поврежденные во время обстрелов.

