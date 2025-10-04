У Львові презентували "Революцію" Турчинова. ВIДЕО

У Львові в межах "Форум Видавців" відбулася презентація нової книги Олександра Турчинова "Революція".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами автора, це перша книга історико-документальної трилогії, яка охоплює період з 2006-2007 років по лютий 2014. Центральною подією книги є Революція Гідності. "Друга книга, яка вже готова до друку, – "2014" розкриває історію окупації Криму та розповідає про початок війни на Донбасі", – зазначив Турчинов, розповівши, що третьою книгою є — "Війна", в якій події розгортаються з червня 2014 року і до завершення цієї страшної війни. "Робота над третьою книгою ще не завершилась, тому що, на жаль, ще триває війна".

Олександр Турчинов присвятив книгу "Революція" Героям Небесної Сотні "а також усім невідомим героям, які перемогли жорстокий режим, які йшли з палицями та щитами проти озброєних автоматами силовиків".

"Перемога Революції Гідності була б неможливою без подвигу цих людей", – наголосив автор, додавши що книга також присвячена і його другу, "справжньому лицарю Революції, організатору та керівнику Самооборони Майдану, Герою України – Андрію Парубію, який, віддавши своє життя Україні, поповнив лави Героїв Небесної Сотні".

Про все це дивіться в новому випуску програми "Захист".