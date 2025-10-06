У ЄС шукають шляхи для фінансування розвитку індустрії дронів, - Euractiv

Індустрія дронів

Єврокомісія вивчає поточні бюджети ЄС та чинні правові рамки, щоб знайти більше коштів для розвитку індустрії безпілотників, якій вона надаватиме пріоритет порівняно з іншим оборонним обладнанням.

передає Цензор.НЕТ.

Лідери кількох південноєвропейських країн стримано поставилися до пропозиції щодо створення "стіни дронів", проте Єврокомісія шукає способи підтримати європейську індустрію дронів.

Наразі, за даними видання, Єврокомісія вивчає, які країни Євросоюзу можуть ефективніше використовувати поточні фонди та програми для розвитку індустрії дронів.

Одна з ідей полягає у створенні фонду для дронів, аналогічного Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), розповіли співрозмовники.

Наразі, додало джерело, ідея перебуває на зародковій стадії.

Аналог ASAP міг би наростити виробництво дронів, але для цього потрібен новий законодавчий процес - від пропозиції Єврокомісії до ухвалення державами-членами і Європарламентом, також необхідно визначити джерела фінансування.

Наразі ЄК проводить опитування серед представників галузі дронів, щоб оцінити зацікавленість у такій програмі.

Як фінансуватиметься ініціатива ASAP щодо дронів, залишається незрозумілим. Джерела не змогли повідомити, чи буде фінансування здійснюватися з поточного бюджету ЄС, чи з уже доступних інструментів.

Серед інструментів, що можуть сприяти цьому, є фонди згуртованості, кредити SAFE, фонди на випадок пандемії, які планується відкрити для оборонних потреб, і EDIP, який незабаром буде ухвалений.

Представники НАТО також закликали країни інвестувати в дрони та обладнання для боротьби з дронами, а не лише в застарілу зброю, таку як складні наземні системи ППО Patriot або винищувачі.

