УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11329 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів Стіна дронів
247 3

У ЄС шукають шляхи для фінансування розвитку індустрії дронів, - Euractiv

Індустрія дронів

Єврокомісія шукає додаткове фінансування для розвитку індустрії дронів

Єврокомісія вивчає поточні бюджети ЄС та чинні правові рамки, щоб знайти більше коштів для розвитку індустрії безпілотників, якій вона надаватиме пріоритет порівняно з іншим оборонним обладнанням.

Про це пише видання Euractiv із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Лідери кількох південноєвропейських країн стримано поставилися до пропозиції щодо створення "стіни дронів", проте Єврокомісія шукає способи підтримати європейську індустрію дронів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наразі, за даними видання, Єврокомісія вивчає, які країни Євросоюзу можуть ефективніше використовувати поточні фонди та програми для розвитку індустрії дронів.

Одна з ідей полягає у створенні фонду для дронів, аналогічного Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), розповіли співрозмовники.

Наразі, додало джерело, ідея перебуває на зародковій стадії.

Аналог ASAP міг би наростити виробництво дронів, але для цього потрібен новий законодавчий процес - від пропозиції Єврокомісії до ухвалення державами-членами і Європарламентом, також необхідно визначити джерела фінансування.

Наразі ЄК проводить опитування серед представників галузі дронів, щоб оцінити зацікавленість у такій програмі.

Читайте: Український досвід став шоком для американських генералів. Як Україні зберегти лідерство в індустрії дронів?

Як фінансуватиметься ініціатива ASAP щодо дронів, залишається незрозумілим. Джерела не змогли повідомити, чи буде фінансування здійснюватися з поточного бюджету ЄС, чи з уже доступних інструментів.

Серед інструментів, що можуть сприяти цьому, є фонди згуртованості, кредити SAFE, фонди на випадок пандемії, які планується відкрити для оборонних потреб, і EDIP, який незабаром буде ухвалений.

Представники НАТО також закликали країни інвестувати в дрони та обладнання для боротьби з дронами, а не лише в застарілу зброю, таку як складні наземні системи ППО Patriot або винищувачі.

Читайте: Більшість російських ударних БпЛА зараз знищується саме дронами-перехоплювачами, - Сирський

Автор: 

безпілотник (5001) Єврокомісія (2302) дрони (5907)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От ідіоти!Чекають на те що кацапи почнуть винищувати їх дронами,аж тоді дійде!!!
показати весь коментар
06.10.2025 09:33 Відповісти
Може їм задонатити? 😆
показати весь коментар
06.10.2025 09:59 Відповісти
 
 