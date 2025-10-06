В ЕС ищут пути для финансирования развития индустрии дронов, - Euractiv

Индустрия дронов

Еврокомиссия изучает текущие бюджеты ЕС и действующие правовые рамки, чтобы найти больше средств для развития индустрии беспилотников, которой она будет предоставлять приоритет по сравнению с другим оборонным оборудованием.

Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники.

Лидеры нескольких южноевропейских стран сдержанно отнеслись к предложению о создании "стены дронов", однако Еврокомиссия ищет способы поддержать европейскую индустрию дронов.

Сейчас, по данным издания, Еврокомиссия изучает, какие страны Евросоюза могут эффективнее использовать текущие фонды и программы для развития индустрии дронов.

Одна из идей заключается в создании фонда для дронов, аналогичного Закону о поддержке производства боеприпасов (ASAP), рассказали собеседники.

Сейчас, добавил источник, идея находится на зачаточной стадии.

Аналог ASAP мог бы нарастить производство дронов, но для этого нужен новый законодательный процесс - от предложения Еврокомиссии до принятия государствами-членами и Европарламентом, также необходимо определить источники финансирования.

Сейчас ЕК проводит опрос среди представителей отрасли дронов, чтобы оценить заинтересованность в такой программе.

Как будет финансироваться инициатива ASAP по дронам, остается неясным. Источники не смогли сообщить, будет ли финансирование осуществляться из текущего бюджета ЕС, или из уже доступных инструментов.

Среди инструментов, которые могут способствовать этому, есть фонды сплоченности, кредиты SAFE, фонды на случай пандемии, которые планируется открыть для оборонных нужд, и EDIP, который вскоре будет принят.

Представители НАТО также призвали страны инвестировать в дроны и оборудование для борьбы с дронами, а не только в устаревшее оружие, такое как сложные наземные системы ПВО Patriot или истребители.

