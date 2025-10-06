Допоміг Киргизстан: Financial Times пояснила, як Росія змогла обійти санкції США
Росія змогла обійти американські санкції і перевела щонайменше $6 млрд з серпня через криптовалюту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Видання зазначає, що стейблкоїн A7A5, який використовується для міжнародних платежів Росії, спочатку знищили, а потім швидко відновили, щоб він не був пов’язаний із криптобіржею Garantex, яка перебуває під санкціями США.
Система A7A5 була створена після початку війни в Україні, коли російські банки втратили доступ до західних фінансових систем.
Вашингтон ввів санкції проти біржі Grinex у Киргизстані, але Росія перенесла токени на новий гаманець, через який пройшли транзакції на понад $6 млрд. Журналісти пишуть, що сьогодні купити токени можна навіть готівкою в Москві.
У Росії A7A5 визнана офіційним цифровим активом, що дозволяє використовувати її для міжнародних платежів. Контролює систему державний "Промсвязьбанк", який фінансує оборонну галузь.
За останні 10 місяців через A7A5 пройшло понад $86 млрд, що показує масштаби операцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В результаті, Росія, яка зайняла перше місце, отримала 58,39 бала, Україна - 36,44 бала, Китай - 27,86 бала, США - 25,01 бала, Нігерія - 21,28 бала.
У першу десятку осередків світової кіберзлочинності також увійшли Румунія (14,83 бала), Північна Корея (10,61 бала), Велика Британія (9,01 бала), Бразилія (8,93 бала) та Індія (6,13 бала).
Про це розповів командир полку «Рагор» ЗСУ Олег Гуйт.
За його словами, спочатку Ізраїль продав ці радіолокаційні станції Україні, а через пів року - й росії."