Допоміг Киргизстан: Financial Times пояснила, як Росія змогла обійти санкції США

Росія змогла обійти американські санкції і перевела щонайменше $6 млрд з серпня через криптовалюту.

Видання зазначає, що стейблкоїн A7A5, який використовується для міжнародних платежів Росії, спочатку знищили, а потім швидко відновили, щоб він не був пов’язаний із криптобіржею Garantex, яка перебуває під санкціями США.

Система A7A5 була створена після початку війни в Україні, коли російські банки втратили доступ до західних фінансових систем.

Вашингтон ввів санкції проти біржі Grinex у Киргизстані, але Росія перенесла токени на новий гаманець, через який пройшли транзакції на понад $6 млрд. Журналісти пишуть, що сьогодні купити токени можна навіть готівкою в Москві.

У Росії A7A5 визнана офіційним цифровим активом, що дозволяє використовувати її для міжнародних платежів. Контролює систему державний "Промсвязьбанк", який фінансує оборонну галузь.

За останні 10 місяців через A7A5 пройшло понад $86 млрд, що показує масштаби операцій.

