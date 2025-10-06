УКР
Допоміг Киргизстан: Financial Times пояснила, як Росія змогла обійти санкції США

Росія обійшла американські санкції за допомогою Киргизстану

Росія змогла обійти американські санкції і перевела щонайменше $6 млрд з серпня через криптовалюту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що стейблкоїн A7A5, який використовується для міжнародних платежів Росії, спочатку знищили, а потім швидко відновили, щоб він не був пов’язаний із криптобіржею Garantex, яка перебуває під санкціями США.

Система A7A5 була створена після початку війни в Україні, коли російські банки втратили доступ до західних фінансових систем.

Читайте: Санкції не працюють: Росія заробляє мільярди євро на торгівлі з Європою та США, – Reuters

Вашингтон ввів санкції проти біржі Grinex у Киргизстані, але Росія перенесла токени на новий гаманець, через який пройшли транзакції на понад $6 млрд. Журналісти пишуть, що сьогодні купити токени можна навіть готівкою в Москві.

У Росії A7A5 визнана офіційним цифровим активом, що дозволяє використовувати її для міжнародних платежів. Контролює систему державний "Промсвязьбанк", який фінансує оборонну галузь.

За останні 10 місяців через A7A5 пройшло понад $86 млрд, що показує масштаби операцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія посилює перевірки нафтових танкерів, щоб стримати "тіньовий флот" Росії, – Bloomberg

Топ коментарі
+14
І типу весь цей час ніхто не підозрював що віслолюби таке провернули
06.10.2025 23:11 Відповісти
+3
Негайно перенести всі токени на новий гаманець ЗСУ!
06.10.2025 23:28 Відповісти
+2
Я твой дом труба шатал
06.10.2025 23:11 Відповісти
І типу весь цей час ніхто не підозрював що віслолюби таке провернули
06.10.2025 23:11 Відповісти
Я твой дом труба шатал
06.10.2025 23:11 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову.
06.10.2025 23:12 Відповісти
Так де там українські хакери?
06.10.2025 23:15 Відповісти
У першому в історії рейтингу кіберзлочинності за Росією з великим відривом слідують Україна, КНР, США та Нігерія, повідомили в Оксфордському університеті, посилаючись на проведене в останні три роки дослідження.

В результаті, Росія, яка зайняла перше місце, отримала 58,39 бала, Україна - 36,44 бала, Китай - 27,86 бала, США - 25,01 бала, Нігерія - 21,28 бала.
У першу десятку осередків світової кіберзлочинності також увійшли Румунія (14,83 бала), Північна Корея (10,61 бала), Велика Британія (9,01 бала), Бразилія (8,93 бала) та Індія (6,13 бала).
06.10.2025 23:23 Відповісти
Негайно перенести всі токени на новий гаманець ЗСУ!
06.10.2025 23:28 Відповісти
Це вже не світовий порядок а хаос без законів, моралі і домовленостей
06.10.2025 23:30 Відповісти
Мати кошти в ********* світі не достатньо. Треба ще мати доступ до потрібних товарів та послуг. Відсутність або обмеження доступу знецінює кошти за які не можна купити необхідне.
07.10.2025 00:02 Відповісти
І шо, не можна покарати киргизів? Той хто придумав цю криптовалютну піраміду мабуть геній.
06.10.2025 23:51 Відповісти
@ "почастішали випадки збиття українських розвідувальних дронів після того, як Ізраїль продав рф свої радари RADA.
Про це розповів командир полку «Рагор» ЗСУ Олег Гуйт.
За його словами, спочатку Ізраїль продав ці радіолокаційні станції Україні, а через пів року - й росії."
07.10.2025 00:09 Відповісти
 
 