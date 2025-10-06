Помог Кыргызстан: Financial Times объяснил, как Россия смогла обойти санкции США

Россия смогла обойти американские санкции и перевела по меньшей мере $6 млрд с августа через криптовалюту. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что стейблкоин A7A5, который используется для международных платежей России, сначала уничтожили, а затем быстро восстановили, чтобы он не был связан с криптобиржей Garantex, которая находится под санкциями США.

Система A7A5 была создана после начала войны в Украине, когда российские банки потеряли доступ к западным финансовым системам.

Вашингтон ввел санкции против биржи Grinex в Кыргызстане, но Россия перенесла токены на новый кошелек, через который прошли транзакции на более $6 млрд. Журналисты пишут, что сегодня купить токены можно даже наличными в Москве.

В России A7A5 признана официальным цифровым активом, что позволяет использовать ее для международных платежей. Контролирует систему государственный "Промсвязьбанк", который финансирует оборонную отрасль.

За последние 10 месяцев через A7A5 прошло более $86 млрд, что показывает масштабы операций.

