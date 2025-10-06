РУС
Помог Кыргызстан: Financial Times объяснил, как Россия смогла обойти санкции США

Россия обошла американские санкции с помощью Кыргызстана

Россия смогла обойти американские санкции и перевела по меньшей мере $6 млрд с августа через криптовалюту. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что стейблкоин A7A5, который используется для международных платежей России, сначала уничтожили, а затем быстро восстановили, чтобы он не был связан с криптобиржей Garantex, которая находится под санкциями США.

Система A7A5 была создана после начала войны в Украине, когда российские банки потеряли доступ к западным финансовым системам.

Читайте: Санкции не работают: Россия зарабатывает миллиарды евро на торговле с Европой и США, - Reuters

Вашингтон ввел санкции против биржи Grinex в Кыргызстане, но Россия перенесла токены на новый кошелек, через который прошли транзакции на более $6 млрд. Журналисты пишут, что сегодня купить токены можно даже наличными в Москве.

В России A7A5 признана официальным цифровым активом, что позволяет использовать ее для международных платежей. Контролирует систему государственный "Промсвязьбанк", который финансирует оборонную отрасль.

За последние 10 месяцев через A7A5 прошло более $86 млрд, что показывает масштабы операций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания усиливает проверки нефтяных танкеров, чтобы сдержать "теневой флот" России, - Bloomberg

Больше читайте в нашем Telegram-канале

россия (97533) санкции (11905) криптовалюта (94)
Комментировать
І типу весь цей час ніхто не підозрював що віслолюби таке провернули
показать весь комментарий
06.10.2025 23:11 Ответить
Я твой дом труба шатал
показать весь комментарий
06.10.2025 23:11 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову.
показать весь комментарий
06.10.2025 23:12 Ответить
Так де там українські хакери?
показать весь комментарий
06.10.2025 23:15 Ответить
У першому в історії рейтингу кіберзлочинності за Росією з великим відривом слідують Україна, КНР, США та Нігерія, повідомили в Оксфордському університеті, посилаючись на проведене в останні три роки дослідження.

В результаті, Росія, яка зайняла перше місце, отримала 58,39 бала, Україна - 36,44 бала, Китай - 27,86 бала, США - 25,01 бала, Нігерія - 21,28 бала.
У першу десятку осередків світової кіберзлочинності також увійшли Румунія (14,83 бала), Північна Корея (10,61 бала), Велика Британія (9,01 бала), Бразилія (8,93 бала) та Індія (6,13 бала).
показать весь комментарий
06.10.2025 23:23 Ответить
Негайно перенести всі токени на новий гаманець ЗСУ!
показать весь комментарий
06.10.2025 23:28 Ответить
Це вже не світовий порядок а хаос без законів, моралі і домовленостей
показать весь комментарий
06.10.2025 23:30 Ответить
Мати кошти в ********* світі не достатньо. Треба ще мати доступ до потрібних товарів та послуг. Відсутність або обмеження доступу знецінює кошти за які не можна купити необхідне.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:02 Ответить
І шо, не можна покарати киргизів? Той хто придумав цю криптовалютну піраміду мабуть геній.
показать весь комментарий
06.10.2025 23:51 Ответить
@ "почастішали випадки збиття українських розвідувальних дронів після того, як Ізраїль продав рф свої радари RADA.
Про це розповів командир полку «Рагор» ЗСУ Олег Гуйт.
За його словами, спочатку Ізраїль продав ці радіолокаційні станції Україні, а через пів року - й росії."
показать весь комментарий
07.10.2025 00:09 Ответить
 
 