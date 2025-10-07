УКР
Новини Загроза шатдауну в США
1 393 14

У США триває шатдаун: Сенат знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду

Сенат США

США увійшли у другий тиждень часткового припинення роботи федерального уряду після того, як Сенат не зміг ухвалити жоден із двох конкуруючих законопроєктів щодо відновлення фінансування федеральних установ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

П’яте голосування в Сенаті щодо республіканського законопроєкту, який мав би відновити роботу уряду, завершилося з результатом 52 проти 42 голосів, що значно нижче необхідних 60 для ухвалення. Пропозиція демократів була відхилена голосуванням за партійною лінією - 50 проти 45.

Через брак фінансування багато державних агентств і відомств залишаються зачиненими, а тисячі держслужбовців відправлені у вимушену відпустку. Адміністрація президента Дональда Трампа попередила, що готова до подальших скорочень федерального персоналу.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер зазначив:

"Після п'яти невдалих голосувань республіканці повинні зрозуміти, що вони не можуть рухатися вперед, якщо ми не дійдемо двопартійної згоди щодо вирішення кризи в галузі охорони здоров’я".

Демократи наполягають, що будь-який законопроєкт має включати поступки у сфері охорони здоров’я, зокрема продовження податкових пільг для застрахованих за законом про доступне медичне обслуговування (ACA).

Водночас президент Трамп допустив можливість переговорів із демократами. 

"Зараз ми ведемо переговори з демократами, які можуть привести до дуже хороших результатів. І я говорю про хороші результати в галузі охорони здоров’я", - заявив Трамп.

Автор: 

США (24456) Сенат США (631)
Топ коментарі
+4
Ще один потужний президент як і неше зелене лайно. Аби *********
07.10.2025 08:12 Відповісти
+2
США дуже цікава країна.
Друкують $ і весь світ їх купує (фінансує США).
США постійно покриває свої зростаючі потреби в $ новим друкуванням $
і всеодно на фінансування уряду не хватає грошей.
07.10.2025 08:04 Відповісти
+2
Царь сша порішає!
07.10.2025 08:06 Відповісти
військова допомога триває
07.10.2025 07:50 Відповісти
Трамп сказав - ми ж живем тиждень без цих чинуш? - живем - нах вони потрібні
07.10.2025 07:59 Відповісти
Царь сша порішає!
07.10.2025 08:06 Відповісти
Угу, він сам як шатдаун.
07.10.2025 08:08 Відповісти
07.10.2025 08:04 Відповісти
демократи воду мутять
07.10.2025 08:08 Відповісти
Зараз демократи, а при Байдені те саме республіканці робили. У них ж це не перший шатдаун уже, там постійно таке під час голосування за бюджет.
07.10.2025 09:12 Відповісти
Все важливе - працює. Ну позакривали visitor centers в національних парках - подумаєш. З дійсно хороших новин - звільнилися десь 100 тисяч бюрократів, головний скіл яких був вчасно сховатися під столом при появі начальства - в буквальному, не переносному сенсі. Якщо взяти середню зарплантю в 100 тис на рік це виходить 10 млрд. щорічного заощадження бюджету. Дрібниця, але приємно.
07.10.2025 08:09 Відповісти
Тільки потім виявилося, що деякі з цих бюрократів таки потрібні і їх повернули. Навіть Трамп визнав, що Маск перестарався зі звільненнями...
А частина повернулися через суди, бо порушили процедуру при звільненні...
07.10.2025 09:16 Відповісти
Цей цирк на дроті повторюється кожний рік, скільки себе пам'ятаю. Просто держслужбовці пару тижнів не ходять на роботу.
07.10.2025 08:10 Відповісти
07.10.2025 08:12 Відповісти
Наш ещё нелох и не втiк!
07.10.2025 08:17 Відповісти
В США то вже традиція. Як Гулувім або День св. Патрика чи День Ховраха. .
07.10.2025 08:30 Відповісти
Якби тупий бундючний іржавий індик був президентом, цього б не сталося.
07.10.2025 10:05 Відповісти
 
 