У США триває шатдаун: Сенат знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду

США увійшли у другий тиждень часткового припинення роботи федерального уряду після того, як Сенат не зміг ухвалити жоден із двох конкуруючих законопроєктів щодо відновлення фінансування федеральних установ.

П’яте голосування в Сенаті щодо республіканського законопроєкту, який мав би відновити роботу уряду, завершилося з результатом 52 проти 42 голосів, що значно нижче необхідних 60 для ухвалення. Пропозиція демократів була відхилена голосуванням за партійною лінією - 50 проти 45.

Через брак фінансування багато державних агентств і відомств залишаються зачиненими, а тисячі держслужбовців відправлені у вимушену відпустку. Адміністрація президента Дональда Трампа попередила, що готова до подальших скорочень федерального персоналу.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер зазначив:

"Після п'яти невдалих голосувань республіканці повинні зрозуміти, що вони не можуть рухатися вперед, якщо ми не дійдемо двопартійної згоди щодо вирішення кризи в галузі охорони здоров’я".

Демократи наполягають, що будь-який законопроєкт має включати поступки у сфері охорони здоров’я, зокрема продовження податкових пільг для застрахованих за законом про доступне медичне обслуговування (ACA).

Водночас президент Трамп допустив можливість переговорів із демократами.

"Зараз ми ведемо переговори з демократами, які можуть привести до дуже хороших результатів. І я говорю про хороші результати в галузі охорони здоров’я", - заявив Трамп.

