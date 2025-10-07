РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10891 посетитель онлайн
Новости Угроза шатдауна в США
1 129 13

В США продолжается шатдаун: Сенат снова не смог принять законопроект о финансировании правительства

Сенат США

США вошли во вторую неделю частичной приостановки работы федерального правительства после того, как Сенат не смог принять ни один из двух конкурирующих законопроектов по восстановлению финансирования федеральных учреждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

Пятое голосование в Сенате по республиканскому законопроекту, который должен был бы возобновить работу правительства, завершилось с результатом 52 против 42 голосов, что значительно ниже необходимых 60 для принятия. Предложение демократов было отклонено голосованием по партийной линии - 50 против 45.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Из-за нехватки финансирования многие государственные агентства и ведомства остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденный отпуск. Администрация президента Дональда Трампа предупредила, что готова к дальнейшим сокращениям федерального персонала.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер отметил:

"После пяти неудачных голосований республиканцы должны понять, что они не могут двигаться вперед, если мы не придем к двухпартийному согласию по решению кризиса в области здравоохранения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США впервые за 7 лет произошел шатдаун: 750 000 госслужащих в вынужденных отпусках. ИНФОГРАФИКА

Демократы настаивают, что любой законопроект должен включать уступки в сфере здравоохранения, в частности продолжение налоговых льгот для застрахованных по закону о доступном медицинском обслуживании (ACA).

В то же время президент Трамп допустил возможность переговоров с демократами.

"Сейчас мы ведем переговоры с демократами, которые могут привести к очень хорошим результатам. И я говорю о хороших результатах в области здравоохранения", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не заблокировали поставки оружия в Украину из-за "шатдауна", - Зеленский

Автор: 

США (28014) Сенат США (529)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ще один потужний президент як і неше зелене лайно. Аби *********
показать весь комментарий
07.10.2025 08:12 Ответить
+2
США дуже цікава країна.
Друкують $ і весь світ їх купує (фінансує США).
США постійно покриває свої зростаючі потреби в $ новим друкуванням $
і всеодно на фінансування уряду не хватає грошей.
показать весь комментарий
07.10.2025 08:04 Ответить
+2
Царь сша порішає!
показать весь комментарий
07.10.2025 08:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
військова допомога триває
показать весь комментарий
07.10.2025 07:50 Ответить
Трамп сказав - ми ж живем тиждень без цих чинуш? - живем - нах вони потрібні
показать весь комментарий
07.10.2025 07:59 Ответить
Царь сша порішає!
показать весь комментарий
07.10.2025 08:06 Ответить
Угу, він сам як шатдаун.
показать весь комментарий
07.10.2025 08:08 Ответить
США дуже цікава країна.
Друкують $ і весь світ їх купує (фінансує США).
США постійно покриває свої зростаючі потреби в $ новим друкуванням $
і всеодно на фінансування уряду не хватає грошей.
показать весь комментарий
07.10.2025 08:04 Ответить
демократи воду мутять
показать весь комментарий
07.10.2025 08:08 Ответить
Зараз демократи, а при Байдені те саме республіканці робили. У них ж це не перший шатдаун уже, там постійно таке під час голосування за бюджет.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:12 Ответить
Все важливе - працює. Ну позакривали visitor centers в національних парках - подумаєш. З дійсно хороших новин - звільнилися десь 100 тисяч бюрократів, головний скіл яких був вчасно сховатися під столом при появі начальства - в буквальному, не переносному сенсі. Якщо взяти середню зарплантю в 100 тис на рік це виходить 10 млрд. щорічного заощадження бюджету. Дрібниця, але приємно.
показать весь комментарий
07.10.2025 08:09 Ответить
Тільки потім виявилося, що деякі з цих бюрократів таки потрібні і їх повернули. Навіть Трамп визнав, що Маск перестарався зі звільненнями...
А частина повернулися через суди, бо порушили процедуру при звільненні...
показать весь комментарий
07.10.2025 09:16 Ответить
Цей цирк на дроті повторюється кожний рік, скільки себе пам'ятаю. Просто держслужбовці пару тижнів не ходять на роботу.
показать весь комментарий
07.10.2025 08:10 Ответить
Ще один потужний президент як і неше зелене лайно. Аби *********
показать весь комментарий
07.10.2025 08:12 Ответить
Наш ещё нелох и не втiк!
показать весь комментарий
07.10.2025 08:17 Ответить
В США то вже традиція. Як Гулувім або День св. Патрика чи День Ховраха. .
показать весь комментарий
07.10.2025 08:30 Ответить
 
 